Lucca: undici nuove ecoisole per migliorare la raccolta rifiuti

Ecco le nuove ecoisole. Saranno ben undici le nuove postazioni per il conferimento controllato dei rifiuti, presto a disposizione delle utenze domestiche del territorio comunale di Lucca posto fuori del centro storico. Si tratta di un importante progetto di potenziamento del servizio, nato dalla collaborazione tra il Comune di Lucca e Sistema Ambiente, che mira a migliorare l’accessibilità e la qualità del servizio, garantendo un’attenzione particolare alle periferie dove l’introduzione del porta a porta, in mezzo a alcuni vantaggi, ha indubbiamente prodotto alcuni problemi, tra cui l’impossibilità di conferire rifiuti al di fuori degli orari e dei giorni prestabiliti.

Proprio a questa esigenza di una fetta dell’utenza ha preso forma l’idea di dare vita ad alcune isole, di importanti dimensioni, in grado di raccogliere i rifiuti di qualunque genere e ovviamente differenziati in ogni ora del giorno. Ad oggi sono operative sei ecoisole, mentre altre cinque saranno attivate nelle prime settimane del 2025 e non è escluso che altre ancora trovino posto per un servizio destinato a integrare (e non sostituire) la raccolta porta a porta.

"Con questo intervento vogliamo rispondere concretamente alle esigenze delle zone periferiche", ha dichiarato il sindaco Mario Pardini, sottolineando come l’amministrazione abbia voluto investire per garantire un servizio capillare e di qualità. "Riteniamo fondamentale che tutti i cittadini possano beneficiare di un sistema di raccolta moderno, efficiente e accessibile".

Anche l’assessore all’Ambiente Cristina Consani ha evidenziato l’importanza del progetto: "Questo ampliamento del servizio rappresenta un passo avanti verso una Lucca più sostenibile e inclusiva. Le nuove ecoisole consentiranno ai cittadini di conferire i rifiuti in modo comodo e sicuro, migliorando la gestione dei rifiuti anche nelle zone più distanti dai centri di raccolta".

Sandra Bianchi, presidente di Sistema Ambiente, ha aggiunto: "La creazione di queste ecoisole rappresenta un’importante evoluzione del servizio, che permette ai cittadini di non dover trattenere i rifiuti in casa fino al giorno della raccolta. Si tratta di una soluzione efficace che va incontro alle esigenze di tutta la comunità, in particolare delle periferie, e che promuove un ambiente più pulito e ordinato".

Bianchi ha ricordato, insieme all’ad, Marco Conti come il progetto sia parte di una strategia più ampia di innovazione che include il potenziamento dei mezzi a basso impatto ambientale e il recupero di crediti.

"Le ecoisole che inauguriamo oggi – ha concluso l’ad di Iren Ambiente Eugenio Bertolini – sono state già sperimentate da Iren Ambiente in altre città italiane con partecipazione e gradimento dei cittadini".