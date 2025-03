Lucca vuole fare la Capitale riciclaggio rifiuti

Il Comune di Lucca parteciperà alla selezione di Comieco (Consorzio nazionale recupero ed riciclo degli imballaggi a base cellulosica), dal 7 al 13 aprile 2025, per diventare "Capitale del Riciclo della Carta". In quella settimana, Comieco - Consorzio nazionale recupero ed riciclo degli imballaggi a base cellulosica promuove la V edizione della Paper Week, il più grande evento "diffuso" di formazione e informazione su carta, cartone e il loro riciclo patrocinato da Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Anci e Utilitalia, collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima.

Comieco sta promuovendo un procedimento di selezione riservato alle città italiane, per il conferimento del titolo di "Capitale del Riciclo della Carta": la città prescelta diventerà il centro di un ricco palinsesto di iniziative di divulgazione e sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone rivolte sia al pubblico istituzionale (locale e nazionale) che alla cittadinanza nel suo insieme, con un focus specifico sulle scuole.

Un titolo a cui, secondo l’amministrazione Pardini, Lucca ha tutte le carte per concorrere allo scopo per trasformare la città in un palcoscenico in grado di valorizzare le buone pratiche e i risultati di raccolta differenziata e riciclo a livello nazionale e locale. E, in questo senso, vengono ricordati la capacità di realizzare e gestire grandi eventi, l’apporto fattivo di tutti i settori comunali coinvolti, la presenza sul territorio di operatori del settore cartario e la collaborazione con Sistema Ambiente.