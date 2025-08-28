Quella Lamborghini sulla sabbia che fece scalpore

FORTE DEI MARMI (Lucca)La goccia che fece traboccare il vaso cadde in una data ben precisa, 4 luglio di due anni fa. A una festa con tutti i crismi non potevano mancare le evoluzioni di una Lamborghini Urus parcheggiata sulla battigia. Peccato che la serata-evento al bagno Annetta – promossa da Bi.Ci. – "non fosse autorizzata". Tanto che adesso la polizia municipale valuttò le azioni da intraprendere. "Qualcuno – aveva commentato al tempo il sindaco Bruno Murzi – in barba alle regole del nostro Paese fa come gli pare credendo di passarla liscia". È stato proprio lui, infatti, a firmare convintamente l’ordinanza del 26 aprile 2023 che ha disciplinato le cene nei bagni vietando spettacoli di intrattenimento pubblico.

"La festa così come si è svolta – afferma il sindaco – non è mai stata da noi autorizzata e coloro che l’hanno organizzata ne erano ben consapevoli. Naturalmente è intervenuta la polizia municipale, facendo i doverosi rilievi e stiamo valutando tutte le irregolarità".

Lo stabilimento balneare aveva fatto richiesta per la cena e per l’installazione di una pedana, di un impianto di diffusione sonoro ai lati della stessa, illuminazione dell’area interessata e tappeti di cocco, il tutto nella misura prevista dall’ordinanza del sindaco. Nei giorni precedenti poi aveva richiesto all’ufficio Demanio l’autorizzazione all’ingresso sulla spiaggia di un mezzo per trasportare le attrezzature.

"Impavidamente e con assoluta arroganza – aggiunge Murzi – sono sui social video e foto della serata inaccettabili, con tavoli apparecchiati quasi in riva al mare, un palco invece di una pedana, troni, dj e performance d’acrobati con musica alta e addirittura l’esposizione di un veicolo sulla spiaggia. L’Unione Proprietari Bagni mi auguro possa intervenire: questa volta non si tratta di nuovi concessionari avulsi dalle tradizioni ma di chi dovrebbe conoscere bene il genius loci e le regole del paese. Questi episodi non fanno bene alla categoria".