Primaria di Segromigno. Via al cantiere nell’ala sud. Ma a settembre tutti in classe

Cantiere aperto alla scuola primaria ‘Tommaseo’ di Segromigno in Monte, dopo l’ultimazione della riqualificazione dell’ala situata sul lato nord, hanno preso il viai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’ala sud. All’inizio del nuovo anno scolastico gli alunni faranno lezione nell’ala appena rinnovata e sufficiente ad ospitare l’intera scolaresca. "Con questo importante intervento andiamo a migliorare l’efficienza energetica, la sicurezza e i servizi della scuola primaria di Segromigno, rendendola funzionale, moderna e sicura – spiega l’assessora all’edilizia scolastica Ilaria Carmassi –. L’ala posta a nord è già stata riqualificata e a partire dal nuovo anno scolastico ospiterà tutti gli alunni della primaria avendo la necessaria capienza, in modo che possano essere realizzati i lavori nell’ala a sud che sono iniziati in questi giorni. Senza mai interrompere l’attività didattica la primaria viene così completamente rinnovata e migliorata. Il nostro obiettivo è quello di assicurare ai bambini e ai ragazzi che frequentano le nostre scuole spazi scolastici sempre più moderni, sicuri, adeguati ed efficienti e al passo con i tempi e grazie anche agli importanti finanziamenti ottenuti anche per altri plessi scolastici lo stiamo facendo".

L’intervento complessivo è finanziato con 818 mila euro da fondi Next Generation Eu (Pnrr), cifra che rappresenta la quasi totalità dell’investimento che sfiora il milione di euro. Le opere nel complesso sono finalizzate all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico, alla ristrutturazione igienico sanitaria, con adeguamento alla normativa antincendio.

B.D.C.