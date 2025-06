Sopralluogo alla ’Sclavo’: "Scuola pronta a gennaio"

"Dopo le vacanze di Natale gli studenti della scuola primaria Sclavo, in Fortezza, torneranno in un edificio completamente nuovo". E’ l’annuncio dell’assessore comunale all’Istruzione, Lorenzo Lorè, che sui social racconta: "Ho fatto un sopralluogo al cantiere insieme al sindaco Nicoletta Fabio, all’assessore Massimo Bianchini, ai tecnici comunali e ai responsabili della ditta: i lavori vanno avanti spediti e l’obiettivo resta chiaro: consegnare entro fine 2025 una scuola all’avanguardia, pronta ad accogliere bambini e insegnanti già da gennaio 2026".

E ancora: "La nuova Sclavo sarà un edificio a un piano, con spazi aperti, luminosi, sicuri, pensati per il benessere e l’apprendimento. Un progetto sostenuto dai fondi Pnrr, che punta su sostenibilità, risparmio energetico e qualità architettonica – evidenzia Lorè –. Stiamo costruendo un luogo, che non è solo una scuola, ma uno spazio vivo per la comunità e per il futuro della città".

Il rifacimento della scuola primaria all’interno della Fortezza Medicea prevede un investimento di oltre 3 milioni di euro, finanziato con fondi NextGeneration Eu (Pnrr). Dopo il trasloco degli arredi e del materiale scolastico a seguito della fine delle lezioni nel giugno 2024, sono stati aperti i cantieri. L’impianto planimetrico è caratterizzato da due ali che definiscono una porzione triangolare: una piazza aperta che funziona da ’agorà’, su cui si rivolgono tutte le funzioni collettive della scuola, come l’ingresso, la mensa, l’aula per le attività integrative e il sistema di distribuzione.

La nuova scuola Sclavo sarà a un piano e avrà un’immagine caratterizzata da un’accentuata orizzontalità, data non solo dallo sviluppo longilineo del suo impianto distributivo, ma soprattutto dalla soluzione innovativa della grande copertura.

C.B.