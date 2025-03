Premio all’olio Dop di Lucca “Cinque gocce“ ai produttori. Consorzio verso il riconoscimento

L’Olio extravergine di Lucca Dop di nuovo sul red carpet. Il Consorzio di tutela olio Lucca Dop ha infatti partecipato al 44esimo Forum della cultura dell’olio e del vino organizzato da Ais per Bibenda olio 2025 che si è tenuta a Roma alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i ministri Francesco Lollobrigida e Alessandro Giuli.

“Questo Forum e il premio ricevuto per il quale siamo felici – ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – è stata l’occasione per valorizzare il lavoro che da anni i produttori di Lucca, che lo scorso anno hanno festeggiato a BuyFood i 20 anni della DOP, stanno portando avanti. Hanno deciso di intraprendere anche il percorso del riconoscimento del consorzio e di lavorare insieme, un bel progetto che noi sosteniamo e che sta portando i suoi frutti. L’olio sta assumendo sempre più visibilità in Toscana e aspettiamo la prossima Selezione Oli Extravergine 2025, che si terrà il 16 aprile, promossa dalla Regione Toscana con la collaborazione della Camera di Commercio di Firenze insieme a PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana per scoprire, tra le altre cose, tutte le attività dei Consorzi volte alla tutela e alla valorizzazione degli oli della Toscana”.

Il riconoscimento delle Cinque Gocce assegnato agli oli Lucca Dop dell’azienda Renzo Baldaccini e dell’azienda Villa Santo Stefano è stata l’occasione per la delegazione, rappresentata dal presidente del Consorzio Renzo Baldaccini e dei soci Alessandro Garzi e Gabriele Bove per testimoniare l’impegno per il territorio della Lucchesia e per il suo prodotto d’eccellenza l’olio extra vergine di oliva Lucca Dop. Le Cinque Gocce assegnate all’olio 2024 dell’azienda di Renzo Baldaccini rappresentano il segno tangibile dell’alta qualità che il territorio esprime e della sua riconoscibilità e apprezzamento in concorsi così prestigiosi.

“Nell’agricoltura di qualità - dice il produttore - è fondamentale l’elemento associativo dei Consorzi di tutela, come ha avuto modo di sottolineare il presidente Mattarella. le cui parole suonano come incoraggiamento al percorso intrapreso per la nostra Dop nel voler chiedere il riconoscimento del consorzio come nostro impegno per il 2025, attività coordinata da Matteo Binazzi direttore Confagricoltura Lucca”.

Della delegazione lucchese hanno fatto parte Marco Leverone Frantoio di Massarosa e presidente settore olio Confagricoltura Lucca, Marco Corsini Fattoria di Fubbiano, Michele Guarino Tenuta Lenzini, Guido Jacopo Massei Agricola Belvedere.

L.S.