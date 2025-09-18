Pianeta istruzione. Vigilanza scolastica . C’è la nuova convenzione

Il Comune di Capannori siglerà una convenzione specifica per disciplinare i rapporti con le associazioni di volontariato Auser del capoluogo e Anteas della Piana Est, per governare e definire il supporto alla vigilanza scuole, rispetto a quella tradizionale per il 2025-2026.

L’attività didattica è appena cominciata e adesso è il tempo di ratificare l’accordo. E’ un servizio in più, rispetto a quanto già svolto, ad esempio dalla polizia locale. Ma per gli istituti scolastici, obiettivi sensibili, più persone sorvegliano meglio è. L’amministrazione comunale nel programma di governo ribadisce l’interesse e la volontà di valorizzare le realtà del terzo settore presenti sul proprio territorio, stimolando la loro partecipazione alla co-progettazione. Tra l’altro, il feedback è ok.

L’operato di queste realtà, infatti, negli anni precedenti ha dato risultati positivi, il supporto fornito dalle due rappresentati del terzo settore negli anni passati ha ottenuto positivi riscontri presso l’opinione pubblica locale, in quanto le associazioni coinvolte hanno dimostrato i requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza, consentendo altresì un più efficace impiego di personale della polizia municipale in altri servizi di controllo del territorio, sgravando gli agenti da alcune incombenze. Tra l’altro queste due associazioni possono svolgere mansioni anche con gli anziani e il loro coinvolgimento potrebbe rispondere ad una duplice esigenza, in quanto essa si propone il compito specifico di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane come opportunità e risorsa per la società, in collaborazione con le istituzioni, al fine di promuovere e favorire le relazioni intergenerazionali con i giovani.

Sono stati stanziati circa 21 mila euro complessivi come rimborso spese, totali per le due associazioni, come indica la determinazione numero 1198 dei giorni scorsi. Capitolo pre-scuola. Alla scuola dell’infanzia San Leonardo in Treponzio sarà l’associazione "Fonte del Sorriso", con sede a Castelvecchio di Compito ad accompagnare i bambini, fino alla prima campanella. il post sarà gestito invece dall’associazione "Il Melograno".

Massimo Stefanini