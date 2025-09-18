Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Lucca
CronacaSchianto in galleria. Tre feriti sulla Variante
18 set 2025
REDAZIONE LUCCA
Schianto in galleria. Tre feriti sulla Variante

Pauroso scontro fra un’auto e un camion cisterna a Sesto: chiuso il Brennero. Il più grave è un sedicenne soccorso con Pegaso. Due donne al San Luca.

Pauroso incidente ieri verso le 15 sulla statale del Brennero all’interno della galleria “Botri” della variante di Ponte a Moriano. Tre persone residenti in Mediavalle sono rimaste ferite nello scontro tra un grosso camion cisterna e un’auto all’altezza di Sesto di Moriano. Illeso l’autista del mezzo pesante, mentre sono rimaste feriti i tre occupanti dell’auto: un ragazzo di 16 anni, portato con l’elisoccorso Pegaso 3 in codice giallo per un trauma alla gamba all’ospedale di Cisanello; una donna di 54 anni, la mamma del 16enne, portata in codice rosso per dinamica all’ospedale di Lucca; e un’altra donna, sui 70 anni, trasportata anche lei in codice rosso per dinamica all’ospedale San Luca. Nessuno dei tre feriti è comunque apparso particolarmente grave.

Sul posto sono intervenuti, oltre a Pegaso, le ambulanze della Misericordia di Borgo a Mozzano, della Croce Verde di Ponte a Moriano e della Misericordia di Marlia, i carabinieri, mentre i rilievi sono stati effettuati dalla Polizia municipale di Lucca. E’ stato necessario chiudere temporaneamente la variante al traffico in entrambi i sensi. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena è stato possibile.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe invaso parzialmente la carreggiata opposta, scontrandosi quasi frontalmente con il camion cisterna che non è riuscito a evitare il violento impatto. Nello schianto i tre passeggeri sono rimasti incastrati nella vettura e sono stati poi estratti dai vigili del fuoco. Ci sono stati anche momenti di paura in galleria, dato che l’auto semidistrutta aveva perso moltissima benzina e c’era il rischio di un incendio. Un carabiniere fuori servizio ha subito provveduto a procurarsi un estintore e ad allontanare gli automobilisti in coda.

P. Pac.

