Schianto in galleria. Tre feriti sulla Variante

Pauroso incidente ieri verso le 15 sulla statale del Brennero all’interno della galleria “Botri” della variante di Ponte a Moriano. Tre persone residenti in Mediavalle sono rimaste ferite nello scontro tra un grosso camion cisterna e un’auto all’altezza di Sesto di Moriano. Illeso l’autista del mezzo pesante, mentre sono rimaste feriti i tre occupanti dell’auto: un ragazzo di 16 anni, portato con l’elisoccorso Pegaso 3 in codice giallo per un trauma alla gamba all’ospedale di Cisanello; una donna di 54 anni, la mamma del 16enne, portata in codice rosso per dinamica all’ospedale di Lucca; e un’altra donna, sui 70 anni, trasportata anche lei in codice rosso per dinamica all’ospedale San Luca. Nessuno dei tre feriti è comunque apparso particolarmente grave.

Sul posto sono intervenuti, oltre a Pegaso, le ambulanze della Misericordia di Borgo a Mozzano, della Croce Verde di Ponte a Moriano e della Misericordia di Marlia, i carabinieri, mentre i rilievi sono stati effettuati dalla Polizia municipale di Lucca. E’ stato necessario chiudere temporaneamente la variante al traffico in entrambi i sensi. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena è stato possibile.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe invaso parzialmente la carreggiata opposta, scontrandosi quasi frontalmente con il camion cisterna che non è riuscito a evitare il violento impatto. Nello schianto i tre passeggeri sono rimasti incastrati nella vettura e sono stati poi estratti dai vigili del fuoco. Ci sono stati anche momenti di paura in galleria, dato che l’auto semidistrutta aveva perso moltissima benzina e c’era il rischio di un incendio. Un carabiniere fuori servizio ha subito provveduto a procurarsi un estintore e ad allontanare gli automobilisti in coda.

