Un bene da non sprecare. Gite, escursioni e incontri. Torna “Acqua tour“

Nelle scuole della Lucchesia ritorna "Acque tour", per far scoprire agli studenti il valore dell’acqua. Un progetto di educazione ambientale promosso da Acque in collaborazione con l’associazione La Tartaruga, giunto all’edizione numero 24. Dal prossimo ottobre fino a giugno 2026, saranno messi a disposizione delle scuole del territorio 475 interventi gratuiti, con attività calibrate su ogni fascia di età: laboratori e lezioni in classe, esperienze creative e sensoriali, visite guidate agli impianti e gite alla scoperta di acquedotti, sorgenti e fontane.

La centrale idrica del Pollino, a Porcari, con la possibilità unica di vedere una vasca di depurazione per il recupero dell’acqua di lavaggio dei filtri; quella di Paganico, a Capannori, arricchita da un piccolo museo e ancora, la centrale Vincenti, ad Altopascio, dove si osserva il processo di potabilizzazione. Lungo questo viaggio nascono le domande che stimolano la curiosità delle alunne e degli alunni: come arriva l’acqua ai nostri rubinetti? È davvero sicura e buona da bere? Quali controlli lo garantiscono? Dove finisce la risorsa che utilizziamo ogni giorno, e in che modo ritorna in ambiente? Che ruolo ha nei cambiamenti climatici, e cosa possiamo fare noi per non sprecarla e proteggerla?

Poi c’è il concorso "Buona da Bere", che premia i migliori elaborati realizzati dalle classi partecipanti (disegni, testi, modellini, presentazioni digitali) e che sarà al centro della festa conclusiva in primavera. Le scuole avranno tempo fino al 30 aprile 2026 per inviare i propri contributi. Le iscrizioni ad Acque Tour saranno aperte online dalle ore 8 di oggi, giovedì 18, fino alle 24 di giovedì 25 settembre. Per informazioni, dalle 9 alle 13, si può chiamare la segreteria didattica dell’associazione "La Tartaruga" ai numeri 0587/477635 e 333/6685357, o scrivere a [email protected].

Ma.Ste.