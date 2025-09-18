Un’offerta per le terme Jean Varraud e Casa Boccella

Terme: qualcosa si muove per riaprire lo stabilimento termale Jean Varraud e Casa Boccella. Al momento siamo a livello di proposta avanzata dalla società Bagni di Lucca Srl, che da alcuni anni gestisce lo stabilimento Bernabò, attraverso un progetto di massima sul quale c’è stato un primo gradimento della giunta Michelini. Il modello economico è quello del project financing dove il privato mette i soldi per gestire un bene, che resta pubblico, come quello termale. In questo senso la società che gestisce il Bernabò, con successo di presenze e trattamenti erogati, ha manifestato al comune di Bagni di Lucca l’interesse per subentrare e ridare nuova vita agli stabilimenti del complesso termale comprendente Casa Boccella e il Jean Varraud chiusi ormai da circa 4 anni. La giunta comunale, a sua volta, ha dichiarato che intende garantire la fruibilità delle acque termali e valorizzare le risorse esistenti, riconoscendo l’importanza delle attività termali per il Comune di Bagni di Lucca dal punto di vista identitario, ambientale, culturale e terapeutico. Tuttavia ancora non è stata data dall’amministrazione una risposta in merito alla manifestazione di interesse avanzata dalla Srl che gestisce il Bagno Bernabò essendo in corso le valutazioni degli uffici comunali preposti. Numeri, sostenibilità finanziaria e cosa vogliono fare per far ripartire lo stabilimento termale sono i punti attualmente oggetto di valutazione da parte degli uffici comunali, anche avvalendosi del supporto della società Smart Procurament e altri esperti di un gruppo di lavoro. Il piano Economico-Finanziario della proposta, della durata di 12 anni (fino al 2037) sarebbe di valore complessivo per la concessione di 9,6 milioni, mentre l’investimento totale per le opere di restyling è di circa 785mila euro. Per la giunta la proposta è coerente, ma appunto si attendono le valutazioni.

Marco Nicoli