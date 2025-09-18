Contributo affitti. Il Comune stanzia 500mila euro

Contributo affitto: ecco 500mila euro dal Comune per le famiglie di Lucca più in difficoltà. Lo annuncia con un post sul suo profilo Facebook l’assessore comunale al Sociale Salvadore Bartolomei che sottolinea come quello della casa sia il tema centrale, il tema dei temi per la stessa amministrazione. "Più della metà delle famiglie che si sono rivolte a noi in questi ultimi mesi – scrive – lo ha fatto per tematiche, direttamente o indirettamente, inerenti la casa. La reintroduzione del contributo affitto è un provvedimento concreto, che insieme a molti altri, racconta come, l’amministrazione domunale tutta, voglia fare tutto il possibile per non lasciare nessuno indietro e aiutare molte famiglie in difficoltà. Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto".

Bartolomei si dice convinto che la misura non potrà certo risolvere tutti i problemi, ma la reintroduzione di questo capitolo di spesa consentirà di dare un aiuto concreto a chi ne ha particolarmente bisogno. Al bando, aperto da ieri fino al 17 ottobre prossimo, sarà possibile partecipare presentare la domanda direttamente via web su www.comune.lucca.it/servizio/bando-affitto-2025/ utilizzando i principali sistemi di identità elettronica. Allo stesso indirizzo è possibile scaricare il testo e leggere tutte le informazioni necessarie e i valori ISEE delle due fasce previste. L’inserimento nella fascia A è determinato da: un valore ISE uguale o inferiore ad 16.033,42 euro (importo corrispondente a due pensioni minime Inps); un’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%; un valore ISEE non superiore a 16.500 euro. L’inserimento nella fascia B è determinato da: un valore ISE compreso tra 16.033,42 e 32.456,72 euro; un’incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%; un valore ISEE non superiore a 16.500 euro. Gli uffici comunali sono a disposizione per approfondimenti ai numeri telefonici: 0583 442067 - 0583 442484 – 0583 442635, a disposizione anche un indirizzo email: [email protected]