Olio, zuppa e vino: nel fine settimana spazio al trittico vincente

Lucca celebra i sapori della tradizione: “Olio, Zuppa e Vino” sotto il loggiato di Palazzo Pretorio Fisar – Lucca APS, in collaborazione con Confagricoltura e Comitato paesano Aquilea - sagra della zuppa Lucca, è lieta di presentare “Olio, Zuppa e Vino”, un evento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio lucchese. L’appuntamento è per sabato 27 e domenica 28 settembre, dalle ore 12.30 alle 20, sotto il loggiato di Palazzo Pretorio in Piazza San Michele, nel cuore di Lucca.

Protagonisti saranno i vini e gli oli della Lucchesia, che si uniranno alla Zuppa di Aquilea, piatto tradizionale a Denominazione Comunale Origine (De.Co.) di Lucca, per offrire un’esperienza gastronomica autentica e profondamente legata alle radici locali. I produttori di Confagricoltura Lucca saranno presenti per raccontare il frutto del loro lavoro, condividendo con il pubblico la passione e la cura che caratterizzano le produzioni vitivinicole e olivicole della zona.

Durante l’evento sarà possibile acquistare degustazioni di vino e della celebre Zuppa della Lucchesia, accompagnata dal rinomato olio lucchese, in un connubio di sapori che parla di tradizione, territorio e convivialità.

Partecipano all’iniziativa: Consorzio Olio DOP Lucca, Viticoltori e Olivicoltori di Confagricoltura Lucca, FISAR Lucca APS, Comitato Paesano Aquilea - Sagra della Zuppa. “Olio, Zuppa e Vino” è un’occasione imperdibile per riscoprire i sapori autentici della nostra terra, incontrare chi li coltiva con dedizione e vivere un momento di festa e condivisione nel cuore della città.