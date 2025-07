Fausto Borella ospite di Fox 5 a New York “L’olio sul palcoscenico internazionale“

Il Maestrod’olio Fausto Borella, in questi giorni nel Loggiato di Palazzo Pretorio per offrire degustazioni del miglior extravergine, è stato invitato negli studi di Fox 5 Ny di New York per raccontare i prodotti delle nostre campagne.

“E’ un onore immenso poter raccontare alla straordinaria platena di Fox 5 Ny la bellezza e la ricchezza dei nostri oli extravergini d’oliva italiani – sottolinea Borella –. Ogni regione, ogni produttore, ogni goccia ha una storia diversa, e saperli usare al meglio fa davvero la differenza. Sono proprio occasioni come questa che ci danno ancor più la forza per portare le nostre eccellenze nel mondo con passione e orgoglio. L’Italia dell’olio merita il suo palcoscenico internazionale“.

Intanto, a chilometro zero per i lucchesi, continua con successo l’Extra Summer Edition a Palazzo Pretorio in piazza San Michele, l’avamposto da sempre delle migliori produzioni delle nostre campagne (e oltre) sia per l’extravergine di oliva, sia per il vino. In particolare quest’anno – proprio per spingere sul tasto della cultura del mangiar bene – Borella lancia la formula del tre per due, compri due bottiglie d’olio e la terza è in regalo.