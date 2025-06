In anticipo arriva Extra Lucca. Olio e tipicità per 40 giorni. Borella: "E c’è il tre per due"

Stavolta il Maestrod’olio Fausto Borella ha preso tutti piacevolmente in contropiede, anticipando l’apertura dell’edizione 2025 di Extra Lucca Summer Edition, la kermesse dedicata all’olio e dintorni. Quest’anno l’occasione è doppiamente ghiotta: con due bottiglie di olio la terza è in regalo. Un’opportunità per fare il pieno di gusto e salute a un prezzo a misura di famiglia. “Negli ultimi anni ci sono stati dei rincari ma l’olio è un prodotto importante, investirci è segno di crescita culturale – sottolinea il presidente dell’Accademia Maestrod’olio –. Oggi un prezzo di 23-25 euro per mezzo litro non deve stupire, perchè è un frutto di qualità, di bontà delle nostre campagne e di professionismo. Un felice mix che ci regala il miglior alleato a tavola, sia per quanto arricchisce ogni piatto sia per quanto fa bene alla nostra salute“.

Tanti visitatori in questi primi giorni di Extra Lucca Summer Edition, molti turisti attratti anche dalla possibilità di degustare i prodotti a chilometro zero (e non solo). “Il nostro banco, ormai lo sappiamo, è punto di riferimento per chi vuol degustare ma anche per chi ne approfitta per avere indicazioni sulle caratteristiche delle fattorie locali che ci hanno seguito, per poterle visitare magari con una tappa anche enogastronomica. Sono in tanti quelli che ci chiedono dove scoprire le tipicità sul territorio, dove mangiare e dove dormire. L’olioturismo ormai è una realtà consolidata e in continua crescita“. Fino al 31 luglio dunque a Extra Lucca sarà protagonista l’olio extravergine di oliva (con l’inedita offerta del tre per due) ma anche il vino e altre prelibatezze della nostra terra.

L.S.