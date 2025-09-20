Oggi a Palazzo Pfanner il libro dell’architetto Giorgio Galletti

Oggi pomeriggio alle 16 a Palazzo Pfanner appuntamento per la presentazione del volume “Il giardino di Palazzo Pfanner a Lucca. Storia e restauro“ edito da Pacini Fazzi. Il volume opera dell’architetto Giorgio Galletti testimonia, inquadrandolo nella storia del Palazzo e del Giardino l’impegnativo intervento di restauro reso possibile grazie ad un finanziamento Pnrr da parte del Ministero della Cultura, che ha restituito il giardino a lucchesi e visitatori esaltandone, filologicamente, le caratteristiche storiche e architettoniche.

Il volume, riccamente illustrato con foto e documenti archivistici, contiene anche un contributo curato da Dario Pfanner relativo alla storia della Famiglia e in particolare alla nascita della Birreria che l’antenato Felix Pfanner volle inserire nel contesto del giardino e per la quale il progetto prevede una futura risistemazione e relativa apertura al pubblico. Il programma prevede dopo il saluto di Alessandro Pfanner (Vice Presidente AVPL) in rappresentanza della famiglia, una introduzione della presidente dell’Associazione Ville e Palazzi Lucchesi Vittoria Colonna che coordinerà l’incontro.

La presentazione del volume sarà tenuta da Maria Adriana Giusti, docente universitaria, architetta e storica, esperta nel restauro dei giardini storici italiani, autrice dell’Introduzione al volume; Alberta Campitelli (Vice Presidente Associazione Parchi e Giardini d’Italia), Giuseppe La Mastra (Coordinatore Associazione Parchi e Giardini d’Italia) e gli interventi sia dell’Architetto Giorgio Galletti, autore del volume e Dario Pfanner autore del saggio relativo alla famiglia Pfanner.