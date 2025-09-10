Nuovo asfalto per il centro raccolta rifiuti

La data potrebbe essere quella del 20 settembre, per la consegna dei lavori. Questo l’obiettivo per l’operatività del nuovo centro di raccolta rifiuti in località Cerro, lungo la strada provinciale Bientinese. Ad oggi l’impianto risulta essere praticamente completato e nelle condizioni di poter essere avviato per la sua gestione. L’amministrazione Comunale, come si desume dalla determinazione numero 547 dei giorni scorsi all’albo pretorio online, intende procedere con l’apertura al pubblico del nuovo impianto entro il 20 settembre 2025.

C’è, però, un’opera propedeutica e che deve essere realizzata prima di avere lo start con l’arrivo degli utenti: si rende infatti necessario effettuare un intervento di pavimentazione stradale dell’area di accesso, che sviluppa su una superficie di circa 130 metri quadrati e che attualmente risulta in pessime condizioni di manutenzione. Tutto ciò attraverso la scarifica dell’attuale manto bituminoso ed il rifacimento dell’asfalto, spessore 10 centimetri, oltre alla sistemazione delle buche presenti lungo tutto lo slargo che dà accesso all’area.

La ditta che seguirà l’intervento è la Del Debbio Spa con sede a Lucca. L’importo è di circa 11 mila euro. Ma tutto ciò fa capire che finalmente, dopo anni di attesa, il Centro raccolta di Altopascio è realtà. Sarà un pilastro della raccolta differenziata, del riciclo e del riuso con l’isola ecologica. Ci sarà il "trasloco" del centro per la raccolta dei rifiuti, attualmente situato in località Cerro, in via della Fossetta, ed entrata in funzione il 7 gennaio del 2021.

Ma.Ste