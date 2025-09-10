Notti alcoliche al Parco “Berlingacci“

Fine settimane di "bisbocce" per i giovani e giovanissimi che decidono poi di concludere le loro serate, o meglio le notti, all’interno del Parco Giuliano Berlingacci di Piano di Coreglia, nel comune di Coreglia Antelmenelli. Così, puntualmente il lunedì, si lamentano i cittadini, l’invasione di bottiglie vuote, spesso anche rotte, e rifiuti di vario genere torna a interessare l’area pubblica, alimentando il malessere generale in merito.

In queste ore l’amministrazione comunale di Coreglia, ha informato, per voce del vicesindaco Giorgio Daniele, che ieri è stata eseguita la manutenzione ordinaria di taglio erba, pulizia e altro del Parco Berlingacci e del posteggio Bernardini. Oltre a questo, è stato fatto anche un intervento straordinario di pulizia del parco, con svuotamento dei cestini rifiuti, raccolta bottiglie e bicchieri abbandonati. Servizio, questo, che in assenza del personale volontario che fino a ora vi aveva provveduto, sarà regolarmente eseguito da incaricati dello stesso Comune.

"In ordine alle numerose lamentele sollecitate dal degrado procurato nel fine settimana da "utenti poco civili – spiegano dall’amministrazione –, informiamo che l’Ufficio Polizia, si sta interessando al caso specifico. Dispiace constatare che per colpa di alcuni maleducati venga arrecato pregiudizio ai numerosi fruitori della struttura, in particolare anziani e bambini. Si ricorda, inoltre, che e’ in vigore una ordinanza che vieta l’ ingresso nel parco dopo le 24, pena sanzioni amministrative".

Fio. Co.