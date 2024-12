Cade la neve sulla Garfagnana. Imbiancate strade, paesi e borghi

Lucca, 9 dicembre 2024 – Pioggia, vento e, soprattutto, neve. Neve che è iniziata a scendere sopra i 1000 metri di altitudine in alcune aree della Garfagnana e delle zone montane della Media Valle del Serchio già da sabato, con una modalità lenta e in intensificazione per la festività dell’Immacolata Concezione in stessa tendenza prevista anche per la notte appena trascorsa e la giornata odierna, con una ulteriore discesa della quota e nevicate che potranno raggiungere anche le aree collinari.

Imbiancati i borghi di San Pellegrinino in Alpe, Casone di Profecchia, Col d’Arcana, Passo delle Radici, nel comune di Castiglione di Garfagnana, e anche le zone montane tra il comune di Coreglia Antelminelli e Bagni di Lucca dove, dal Rifugio Casentini, un Alta Val Fegana, avventori, escursionisti e gestori hanno salutato con grande gioia la prima vera nevicata delle stagione. Imbiancato anche l’oasi di Lamastrone, nel comune di Sillano Giuncugnano, come il Passo di Pradarena dove nevica ininterrottamente da ore.

Coltre bianca con accumuli variabili a terra, dati dalla tormenta che ha continuato a trasportare velocemente la neve in caduta da un luogo all’altro e dalla pioggia che si miscelava con i fiocchi bianchi rendendoli meno impattanti, anche sulle Alpi Apuane sopra i 1500 metri di altitudine, mentre sulla catena appenninica Tosco Emiliana, in particolare area Monte Cimone, Abetone, Val di Luce e la Doganaccia, gli accumuli risultano essere importanti e fino a 50-60 cm oltre i 1500m.

E in aumento nella giornata di oggi. Mezzi spazzaneve in funzione, per il mantenimento della viabilità in sicurezza sulle strade provinciali, anche se d’obbligo, come suggerito da molti sindaci della Valle e dalla Regione Toscana, che ricordiamo ha emesso per la giornata di ieri una allerta meteo in codice giallo per rischio neve, la prudenza e l’utilizzo di catene o gomme termiche obbligatorie sulle strade, in modo da evitare blocchi di traffico e intasamento di strade, per godersi la bellezza della neve in tutta tranquillità.