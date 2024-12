Neve in Toscana, anche oggi fiocchi fino a bassa quota

Firenze, 9 dicembre 2024 – “La prima vera nevicata della stagione sulle nostre montagne! Abetone, Val di Luce, Doganaccia, Amiata, Zeri, Casone di Profecchia si tingono di bianco, 25 cm al Passo della Cisa, 15 cm al momento ad Abetone Boscolungo e sull'Amiata. Nevica e continuerà a nevicare nella giornata sopra i 500-700 metri in Appennino, dai 900 m sull'Amiata. Prudenza e catene o gomme termiche obbligatorie sulle strade per godersi appieno la bellezza della neve”. Lo scriveva ieri sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Le previsioni indicano anche per oggi nevicate fino a bassa quota. Come ha spiegato ieri il Lamma, “i fiocchi si spingono fin verso i 600-700 metri al confine con l'Emilia. I fenomeni insisteranno fino al pomeriggio di lunedì. La quota delle nevicate oscillerà tra i 400 e i 700 metri delle zone appenniniche al confine con l'Emilia (alto Mugello compreso) e i 700-900 metri dell'Appennino orientale (localmente più in basso sull'alto Casentino). Sull'Amiata neve fino a 900-1000 metri. Oltre i 1000 metri attesi accumuli fino a 20-30 cm sulle zone appenniniche tosco-emiiane e sull'alto Casentino; accumuli anche superiori a quote più elevate (oltre i 1400-1500 metri). Fenomeni più contenuti sull'Amiata”.

Per la Toscana la protezione civile regionale ha emesso una allerta gialla per neve sui rilievi di nord est (province di Arezzo, Firenze, Prato e Pistoia).

Sul fronte del monte Amiata, “l’Immacolata ci ha fatto un bel regalo – ha detto Luciano Porcelloni, vicepresidente di Isa Impianti –. Forse il merito anche alla Danza Propiziatoria per la Neve di quest’estate ci ha messo il suo! Anche se ancora lo strato nevoso non è sufficiente per poter aprire gli impianti e piste, il vedere tutto imbiancato suscita ottimismo e speranza che, almeno quest’anno, non si ripetano le condizioni della passata stagione”. Per la seggiovia Le Macinaie in caso si neve si potrebbe partire con le prime aperture venerdì 19.

La nevicata a Zeri

Nevicata abbondante anche a Zeri, dove si prevede di aprire il campo scuola sabato 14 dicembre e domenica (si spera) anche il Cippo.