Musica e tradizioni. Un angolo di Scozia anche alla Rsa Belvedere

Il centro storico di Barga si è trasformato in un angolo di Scozia durante il weekend del Barga Scottish Festival, e l’evento ha letteralmente conquistato tutti, dai più piccoli fino agli anziani ospiti della RSA "Belvedere", di proprietà del Gruppo Sereni Orizzonti.

Le celebrazioni hanno toccato anche la RSA "Belvedere", dove la banda dei giovani musicisti dell’Isola di Skye con loro cornamuse ha regalato momenti di pura gioia agli ospiti della struttura. "Vedere gli occhi degli anziani illuminarsi al suono delle cornamuse è stato emozionante – racconta Margherita, l’animatrice che ha curato l’organizzazione di questa speciale tappa del festival presso la RSA –. I nostri ospiti si sono divertiti tantissimo e si sono sentiti parte attiva delle celebrazioni del paese. È questo il vero spirito del Barga Scottish Festival: includere tutti e non lasciare indietro nessuno. Ringraziamo di cuore anche il sindaco Caterina Campani per la sua preziosa presenza insieme ai nostri ospiti".

Anche con questa bella iniziativa la eco del Barga Scottish Festival continua a risuonare nelle vie del paese e nei cuori di tutti coloro che hanno partecipato, dimostrando ancora una volta attamento alle storiche radici, ma immersi nel presente dei barghigiani.

Luca Galeotti