Meraviglia Murabilia. Ieri il pienone e oggi si chiude con Damiano Carrara

Lucca, 7 settembre 2025 – Ultimo giorno per Murabilia 2025, la mostra-mercato del giardinaggio di qualità e della cultura del verde più importante in Toscana. Dopo la grande partecipazione di venerdì e il pienone di ieri, sabato, oggi si chiude la ventiquattresima edizione con un ricco programma di incontri e laboratori sulle Mura di Lucca. Il momento clou sarà alle 17 con Damiano Carrara che parteciperà all’incontro tema “Lucca Mia, tra erbi e tradizioni”, il noto pasticcere racconterà i segreti della sua torta (Agorà Verde San Regolo).

Tanti gli ospiti internazionali, mostre ed esposizioni tematiche, appuntamenti e laboratori dedicati ai bambini e agli adulti, oltre 50 appuntamenti in tre giorni tra incontri, conferenze con gli esperti e novità editoriali, a cui si aggiungono visite guidate, dimostrazioni dal vivo e workshop con i protagonisti del verde italiano e internazionale e la possibilità di visitare il magnifico Orto Botanico di Lucca, anche con tour accompagnati.

Il pomeriggio si apre alle ore 15 con il viaggio in Nepal alla scoperta della flora all’ombra delle grandi vette, con Michel Lumen del vivaio Lumen Plantes Vivaces Creysse – Bergerac (Agorà Verde San Regolo). Alle 16, il contributo del Gdl Soi Collezioni Vegetali alla valorizzazione della biodiversità ornamentale, con Maurizio Antonetti, Beatrice Nesi, Domenico Prisa. Agorà La Libertà.

Anche i più piccoli avranno attività dedicate: alle 11 Ci vestiamo di verde! a cura di Artebambini; alle 15, 16 e 17 Lego Botanicals per creare fiori con i mattoncini; dalle 16.00 alle 18.00 Due persone e una mente, un incontro con Samantha Vellutini e Silvia Pessina.