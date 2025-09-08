Murabilia, un successo con 16mila presenze. E Damiano Carrara svela la sua torta d’erbi

Lucca, 8 settembre 2025 – Chiude con successo Murabilia: oltre 16mila presenze e l’ultimo appuntamento affidato al noto volto televisivo Damiano Carrara che ha tenuto a battesimo il nuovo ciclo di incontri «Fior di cucina» dedicati al ruolo delle piante nei menù della tradizione, presentando la sua versione della torta lucchese a base di erbi.

La mostra mercato di giardinaggio di qualità ha portato a Lucca 200 espositori italiani e stranieri, con vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino, prodotti artigianali e un ricco programma di incontri culturali. Il pubblico ha risposto con un trend nettamente positivo con oltre 16mila presenze: grande soddisfazione degli espositori, che si sono complimentati con l’organizzazione, anche per la costante crescita dell’offerta espositiva e culturale. Il premio «VerdeMente», è andato ad Alessandra Vinciguerra (direttrice dei Giardini La Mortella a Ischia), a John Grimshaw (britannico, botanico, giardiniere, autore di fama). Per molti visitatori è stata l’occasione per confrontarsi con tanti esperti dall’Italia e dall’estero in conferenze, presentazioni, novità editoriali e laboratori. Ben 13 le mostre botaniche che hanno riscosso grande apprezzamento, fra queste «Botalia» che ha compiuto 20 anni, con le illustrazioni botaniche di Marina Ubertini, autrice dello splendido poster ufficiale.

Fra i grandi ospiti di Murabilia, il maestro giardiniere Carlo Pagani volto noto per le sue trasmissioni tv, l’architetto progettista Maurizio Usai, l’esperto di bulbi Davide Pacifico, Silvia Ghirelli, paesaggista nota al grande pubblico, Paolo Gullino di Piante Innovative, Maria Teresa Salomoni (Tecnopolo-CNR Bologna), Simone Caratozzolo esperto di giardini a bassa manutenzione, Mario Mariani che ha allestito un vero e proprio giardino rampante, e il seguitissimo blogger Francesco Diliddo «Il Balcone Fiorito». A fianco degli italiani anche nomi stranieri, impegnati in talk di grande livello, come Abraham Rammeloo (direttore dell’Arboretum Kalmthout in Belgio); Olivier Colin, francese, botanico e collezionista di piante. Entusiasmo per la sezione Young Gardening, che ha conquistato i piccoli giardinieri di domani, protagonisti di una decina di appuntamenti, che li hanno avvicinati all’amore per il verde e degli animali, con laboratori e giochi.

«Il Genio Verde – La Creatività del Vivaismo Italiano», l’esposizione delle piante novità selezionate dai vivaisti e i gioielli vegetali conservati nell’Orto Botanico. Alto gradimento anche per la «Ninfea» Murabilia, che come la rosa, è stata dedicata alla manifestazione. L’appuntamento con il giardinaggio a Lucca è fissato a primavera il 10, 11 e 12 aprile 2026 con VerdeMura. Murabilia tornerà invece il 4, 5 e 6 settembre 2026.