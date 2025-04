Mura e casermette. Tante novità per l’estate

Nuova Opera delle Mura, il comitato scientifico, nominato dal Comune di Lucca da oltre un anno fa e da qualche settimana con un nuovo assetto, produrrà presto una proposta da porre all’attenzione dell’amministrazione Pardini. Il documento dovrebbhe essere pronto nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la gestione e cura del monumento.

Il comitato scientifico, composto da Gabriele Calabrese, Roberta Martinelli, Enrico Romiti, Giuliana Nieri e Marco Amerigo Innocenti, sta da tempo approfondendo l’ipotesi di dar vita a un nuovo organismo operativo ispirato all’esperienza dell’Opera delle Mura, ma con una struttura più snella ed efficace. Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione tecnica del comitato con gli assessori Remo Santini e Mia Pisano per fare il punto sugli interventi più urgenti da programmare sulla cerchia urbana, principale monumento cittadino e cuore pulsante della vita lucchese. Il comitato, che continua a operare in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, ha incontrato anche gli uffici tecnici per valutare insieme lo stato degli interventi già avviati e pianificare con attenzione l’utilizzo dei fondi ha incontrato anche gli uffici tecnici per valutare insieme lo stato degli interventi già avviati e pianificare con attenzione l’utilizzo dei fondi – circa 700mila euro – stanziati dal Governo per la valorizzazione del monumento.

"Un confronto costruttivo – si legge in una nota del Comune – volto a garantire che ogni investimento sia mirato, efficace e sostenibile. Sono in corso analisi e sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori inerenti al rinforzo dei parapetti e alle balaustre".

Durante l’incontro è stato inoltre verificato il calendario delle manifestazioni estive che si svolgeranno sulle Mura, con particolare attenzione all’apertura delle casermette, affinché possano accogliere il pubblico con servizi adeguati, compresi i bagni pubblici. Un’attenzione concreta alla fruizione quotidiana del monumento da parte di cittadini e turisti, in una stagione che si preannuncia ricca di eventi. In questo senso, va letto anche l’aggiornamento degli orari dell’info point al Castello di Porta San Donato, che con l’arrivo della bella stagione è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 e nel fine settimana dalle 10 alle 18. Le Mura di Lucca, simbolo identitario della città e patrimonio storico di valore europeo, sono al centro di un’attenzione rinnovata, che unisce competenza, programmazione e passione. Un impegno collettivo che guarda al futuro del monumento con determinazione e rispetto.