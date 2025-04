Stroncato da infarto a 53 anni. Va a pranzo a casa e non rientra. I colleghi lo trovano morto

Altopascio, 5 aprile 2025 – Ha salutato i colleghi come sempre, dopo aver terminato il turno mattutino al lavoro, recandosi a casa per la pausa pranzo. I suoi compagni non vedendolo rientrare e senza avere risposta alle numerose chiamate telefoniche sono andati a vedere, trovandolo morto. Forse a causa di un infarto fulminante. Cordoglio e sgomento ad Altopascio per la scomparsa di Marcello Giuntoli, appena 53 anni, dipendente dell’azienda “Marchese pneumatici”, in via dei Barcaioli, ad Altopascio. Il titolare dell’attività, Lucio Marchese è sconvolto dal dolore: “Lavorava con me dall’età di 18 anni, dal 1990, erano esattamente 35 anni e posso dirvi che era una persona eccezionale”.

L’imprenditore racconta come è andata: “Alle 12.30 di mercoledì, doveva sbrigare una commissione. Di solito andava mangiare in una sua abitazione in Padule, a Porcari. Io dovevo presenziare ad un funerale a Orentano poi ci saremmo dovuti incontrare nel primo pomeriggio, alla ripresa dell’attività. Ci è sembrato davvero strano, visto che Marcello era la puntualità fatta persona, non vederlo arrivare. Sono partite diverse chiamate al suo cellulare, ma non ha mai risposto. Ci siamo preoccupati. Quando siamo arrivati a casa sua era a terra, nella veranda. Su un tavolo, all’esterno, dove aveva apparecchiato. All’interno della cucina la pentola sul fuoco. Deve essersi trattato di un malore devastante, di quelli che non ti lasciano speranza. Pensate che aveva il telefono nel taschino del giacchetto, se avesse potuto avrebbe chiamato aiuto. Invece non ha avuto scampo”. Lascia la moglie Eleonora e due figli. Sul posto anche i Carabinieri. I funerali si svolgeranno questa mattina alle 10 alla chiesa parrocchiale di S.Anna a Lucca.

Massimo Stefanini