Mondo impresa e professioni. I giovani avvocati a confronto

Nella suggestiva cornice del rinnovato Palazzo Pfanner è amdata in scena la seconda edizione del meeting “Mondo Impresa e Professioni”, un appuntamento che si conferma tra i più attesi nel panorama locale. L’evento, organizzato da Aiga Lucca (l’Associazione italiana giovani avvocati), ha registrato il tutto esaurito, confermando l’interesse crescente per un format che mira a creare ponti concreti tra le professioni legali e contabili, il mondo dell’impresa e le realtà economiche e sociali del territorio.

Nel cuore di Lucca, tra storia e innovazione, si è celebrato un incontro che guarda al futuro con solide radici nella comunità.

“Siamo estremamente soddisfatti della risposta ricevuta anche quest’anno – ha detto a margine dell’evento, Alessio Stefanini, presidente di Aiga Lucca – Un grazie sincero a tutti coloro che hanno partecipato, ai relatori, agli ospiti, agli enti che ci hanno concesso il patrocinio e offerto il loro supporto. Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Banca del Monte di Lucca, che ha creduto nel valore di questo progetto, e alla famiglia Pfanner, per la straordinaria disponibilità e per aver aperto con entusiasmo le porte di questa meraviglia lucchese. Infine un plauso a tutta la squadra di Aiga, per aver lavorato con determinazione, offrendo alla città un evento unico nel suo genere”.

Confermata la volontà di proseguire su questa strada: la macchina organizzativa è già al lavoro per la terza edizione del meeting, con l’obiettivo di crescere ancora in termini di contenuti, partecipazione e impatto sul territorio.