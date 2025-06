Grande festa con l’Ordine degli avvocati di Arezzo

Arezzo, 10 giugno 2025 – Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Arezzo anche quest’anno ha organizzato un momento di festa prima dell’estate per incontrarsi e festeggiare i colleghi che nel 2024 hanno segnato traguardi o risultati professionali importanti o terminato significativi incarichi nell’interesse dell’Avvocatura. Quest’anno i premiati saranno: per i cinquant’anni di professione l’avv. Guido Cosulich e l’avv. Giuseppe Fanfani. Per i 40 anni di professione l’avv. Alda Barbini, l’ avv. Aldo Barcaioli, l’avv. Francesco Buscicchi, l’avv. Manuela Canti Degl’Innocenti, l’avv. Rita Cavezzuti, l’avv. Andrea De Rogatis, l’avv. Giovanni Gatteschi, l’avv. Massimo Leonessi, l’avv. Franca Testerini.

Toga merito in memoria dell’avvocato Piero Graverini ( miglior risultato all’esame di Avvocato) l’ avv. Federica Maselli. Per il servizio reso quale componente laico del Consiglio Giudiziario del Distretto della Corte d’Appello di Firenze negli anni 2020-2024 l’avv. Alda Barbini. Per il servizio reso quali componenti della commissione d’esame d’avvocato: l’avv. Rachele Bruschi, l’avv. Francesca Mafucci, l’avv. Giorgio Ponti e l’avv. Raffaella Signorini.

La festa si svolgerà venerdì 13 giugno nei locali del Ristorante “Pere e margherite” in località Castelluccio, allietata anche dalla musica del complesso Master Channel...Il tutto già in sold out.