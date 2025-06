Arezzo, 10 giugno 2025 – Palio dei Rioni, domani inizia la vendita dei biglietti presso la Pro Loco .

Biglietti disponibili anche presso i Rioni.

Introdotto l'ingresso a pagamento, solo tribuna Valdarnini, per il Memorial Gentili, Paliotto.

Tribune di ferro necessaria la prenotazione.

Porta Romana fa il bis, si aggiudica anche il Torneo di Calcio a 7.

Mentre una dopo l'altra vengono assegnati i vincitori delle varie “disfide”, Porta Romana fa il bis, dopo la vittoria della Gara Musici e Sbandieratori si aggiudica anche il Torneo di Calcio a 7 che si è disputato ieri sera allo Stadio Comunale “E.Faralli”, la macchina organizzativa dell'Ente Palio procede spedita.

Da Domani, mercoledì 11 giugno, dalle ore 19 alle ore 21.00 ed i successivi giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 presso la sede della Proloco di Castiglion Fiorentino in piazza Risorgimento, è aperta la vendita dei biglietti per il Palio dei Rioni. Ogni persona potrà acquistare al massimo i biglietti dovuti. I soci della Proloco, presentando la tessera 2025, potranno accedere all'acquisto di due biglietti in più. Inoltre, i biglietti per il Palio e il Paliotto sono anche disponibili presso i Rioni che avranno un lotto pre-assegnato.

Quest'anno è stato introdotto l'ingresso a pagamento, solo per la Tribuna Valdarnini, anche per il Memorial Gentili (Paliotto), mentre per le tribune di ferro lato “Foce” e lato “Foro Boario” è necessario prenotare il posto che sarà gratuito. Per sabato, quindi, sia per i biglietti a pagamento che le prenotazioni si potranno effettuare presso l'Ufficio Turismo di piazza del Municipio, da giovedì 12 a sabato, con orario 10-13 e 15-17. In alternativa sarà possibile stampare il biglietto gratuito tramite il link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-paliotto-memorial-giuseppe-gentili-detto-ciancone-1406902656719?aff=oddtdtcreator

Venerdì 13 giugno, alle ore 12:00 nella sala San Michele del Palazzo comunale, è in programma la conferenza stampa di presentazione del Palio dei Rioni, durante la quale verranno annunciate le ultime novità.