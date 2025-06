Arezzo, 11 giugno 2025 – Torna il progetto “Vacanze Anziani 2025”: una risposta concreta al bisogno di socialità, benessere e inclusione

L’iniziativa, promossa dalla Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino con il comune di Laterina Pergine Valdarno come ente capofila e in collaborazione con l’Auser, ha l’obiettivo di offrire un’opportunità concreta di socializzazione e svago agli over 65 residenti nel territorio

Anche per l’estate 2025 torna “Vacanze anziani”, il progetto promosso dalla Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino con il Comune di Laterina Pergine Valdarno come ente capofila, in collaborazione con l’associazione Auser. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di svago, socializzazione e benessere per le persone anziane del territorio, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizioni di fragilità economica.

Il progetto si rivolge a cittadini residenti nei comuni della zona del Valdarno aretino che abbiano almeno 65 anni di età e che non necessitino di cure o assistenza specialistica. L’obiettivo è quello di promuovere l’inclusione sociale e il diritto al tempo libero anche per chi dispone di risorse limitate, attraverso un sistema di compartecipazione alla spesa modulato in base all’indicatore Isee.

“ Vacanze anziani – ha dichiarato la presidente della Conferenza dei sindaci del Valdarno aretino Valentina Vadi – è sicuramente uno dei progetti più importanti e di più lunga durata promossi dalla Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino. Un'iniziativa che consente agli over 65 di trascorrere almeno due settimane in località marittime o montane, in un contesto sicuro e ricco di occasioni di socialità. Sono molti anni che il Valdarno aretino, grazie alla collaborazione con Auser, porta avanti questo progetto, rappresentando una delle pochissime realtà in cui si presta un'attenzione così concreta e continua alla condizione delle persone anziane. Ringrazio il Comune di Laterina Pergine Valdarno, che all'interno della zona-distretto ha la delega per l’organizzazione del progetto, e ringrazio Auser per il fondamentale supporto. Invito tutti i residenti del Valdarno aretino a partecipare a questa importante iniziativa, che rappresenta un vero strumento di inclusione e benessere per la nostra comunità”.

"Il progetto Vacanze anziani – ha aggiunto il sindaco di Laterina Pergine Valdarno Jacopo Tassini – rappresenta uno strumento importante per venire incontro alle esigenze di una parte di popolazione, che spesso si trova in condizioni di solitudine e che con difficoltà riesce ad avere occasioni di socializzazione. A volte ci dimentichiamo che le vacanze sono importanti anche per i nostri anziani e non solo per i più giovani, perché sono in grado di migliorare la qualità di vita, fornire dei momenti di svago e garantire il mantenimento di relazioni attive con il resto della popolazione. Ringrazio gli uffici che hanno lavorato per la realizzazione di questo progetto e l'Auser per il grande supporto che ha fornito nell'organizzazione"

Quindicimila euro il contributo della Conferenza dei sindaci per abbattere i costi di partecipazione. Le domande saranno raccolte direttamente dall’Auser presso le sedi di Montevarchi, Terranuova Bracciolini, San Giovanni Valdarno, Cavriglia e Laterina Pergine Valdarno. L’organizzazione tecnica dei soggiorni sarà curata da agenzie di viaggio convenzionate, mentre l’assistenza e l’animazione saranno garantite dai volontari Auser, presenti sia durante i viaggi che per tutta la durata dei soggiorni.

“Il programma per l’estate 2025 – spiega Sirio Migliorucci, presidente dell’Auser Montevarchi –

comprende soggiorni al mare e in montagna, in strutture selezionate per qualità e accoglienza. In ciascuna località, i partecipanti saranno ospitati in albergo con trattamento di pensione completa, con servizio spiaggia e trasporto organizzato di andata e ritorno da punti di raccolta stabiliti. I soggiorni si svolgeranno in un contesto sicuro, con un’adeguata presenza di volontari che si occuperanno di supporto e attività di animazione”.

Per le vacanze marittime, sono previste quattro destinazioni: Viareggio, dal 7 al 21 giugno nell’hotel Derna; Lido di Camaiore, dal 16 al 30 giugno e nuovamente dal 31 agosto al 14 settembre, nell’hotel Rialto Suisse; infine Rimini, dal 15 al 29 giugno, all’hotel TamancoÈ inoltre previsto un soggiorno montano, dal 13 al 20 luglio, al Piramidi Resort sull’Abetone, pensato per un gruppo più ristretto, composto da circa 20-30 partecipanti. Anche in questo caso, il pacchetto include pensione completa, trasporto organizzato e un ricco programma di attività quotidiane, tra passeggiate, giochi di società e momenti musicali.

La quota di partecipazione sarà calcolata in base all’indicatore Isee socioassistenziale 2025. Per i redditi più bassi, fino a 3.000 euro, la partecipazione sarà gratuita. Le percentuali di compartecipazione cresceranno progressivamente fino a raggiungere la quota intera per chi ha un Isee superiore ai 18.000 euro, con una riduzione massima prevista pari a 900 euro.

Vacanze anziani si conferma un progetto fondamentale per promuovere la qualità della vita nella terza età e rafforzare i legami comunitari. Una concreta forma di sostegno alla cittadinanza più fragile che valorizza il diritto al tempo libero, alla relazione e alla dignità di ogni persona.