Arezzo, 12 giugno 2025 – Via Vittorio Veneto Summer night: sabato 28 giugno Dalle ore 18 fino a mezzanotte shopping, balli, musica, aperitivi, cene a cielo aperto.

Via Vittorio Veneto Summer night è l'evento in programma per sabato 28 giugno dalle ore 18 alle 24 in via Vittorio Veneto. L'iniziativa è organizzata da Confesercenti Arezzo, in collaborazione con i commercianti di Via Vittorio Veneto, grazie al patrocinato dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena e dal Comune di Arezzo, al contributo di Estra main partner e delle concessionarie Giovanili Auto e International Motors.

Tutto pronto per la prima edizione di Via Vittorio Veneto Summer Night. L'arteria commerciale si trasformerà in una isola pedonale con i negozi, bar e ristoranti della zona protagonisti della loro festa. Fino a mezzanotte, shopping, aperitivi, cene con tavoli all'aperto, balli, musica e spettacoli per i bambini e le famiglie oltre ai mercatini delle opere dell'ingegno. Una grande festa di strada con le esibizioni della scuola di ballo liscio, caraibico Danz'Oasi, della scuola di ballo caraibico e di gruppo Manuel Accademy, della scuola di ballo argentino Oblivion Tango e gli spettacoli della scuola di danza aerea e circo “Team Cerchio Aereo” in collaborazione con la scuola di circo Sottosopra. Attesa l'esibizione della Band 23 con il concerto live delle cover di Vasco Rossi, Ligabue e Negrita. Ad intrattenere i più piccoli saranno gli spettacoli le animazioni di danza aerea e ci sarà l'area bambini allestita con gonfiabili e attività di truccabimbi e laboratori per bambini a cura della Banda dei Piccoli Chef di Barbara Lapini. “Via Vittorio Veneto” annuncia la direttrice di Confesercenti Arezzo Valeria Alvisi “torna ad avere la propria festa. Prende il via con l'evento di sabato 28 giugno la prima edizione di Via Vittorio Veneto Summer night che ha come obiettivo quello di promuovere lo shopping e gli esercizi di vicinato, coinvolgendo i residenti del quartiere e gli aretini in una serata di festa e divertimento in una arteria di ingresso alla città a forte vocazione commerciale”.

“L'iniziativa” puntualizza il presidente di Confesercenti Arezzo Mario Landini “è stata fortemente richiesta dai titolari delle attività di via Vittorio Veneto ed ha un valore non solo di promozione degli esercizi di vicinato, con lo scopo di fidelizzare la clientela e mettere in vetrina le attività, ma ha anche una finalità sociale finalizzata a valorizzare il quartiere di Saione”. “Le feste di strada” ha dichiarato Francesco Macrì presidente di Estra “sono ormai una tradizione, anche aretina, grazie a Confesercenti. Sono occasioni non solo per la rete commerciale ma soprattutto per la popolazione di un quartiere che, la sera, ha la possibilità di passeggiare, incontrarsi, riprendersi le strade normalmente riservate alle auto. È un modello di socializzazione e di promozione delle attività commerciali che Estra condivide e sostiene. Via Vittorio Veneto, infine, non è una strada come le altre ma una delle principali vie di accesso alla città e la principale arteria di una storico e dinamico quartiere cittadino”.

Per il presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena Massimo Guasconi: “Via Vittorio Veneto Summer Night è un'occasione preziosa per consolidare il legame speciale esistente tra i residenti e quelle attività commerciali che rendono i nostri quartieri vivi e accoglienti. Il commercio di vicinato, con i suoi amati 'negozi sotto casa', non è solo l'autentica spina dorsale del settore, ma garantisce anche la vitalità dei centri storici, dei paesi più piccoli e dei quartieri cittadini. Per questo, ringrazio Confesercenti per il suo continuo impegno nell'organizzare iniziative che, come quella che presentiamo oggi, sono in grado di promuovere le nostre attività commerciali e di rafforzare il senso di comunità”.

“Ancora una festa di strada in un quartiere vitale e vivace” aggiunge l'assessore del Comune di Arezzo Alessandro Casi “a testimonianza dell'importanza del ruolo dei commercianti all'interno delle strade e delle piazze del centro, e dei quartieri. Saione è un'arteria commerciale ricca di negozi, bar e ristoranti che per una giornata vivranno la loro giornata di festa accogliendo i visitatori come fanno per tutto l'anno grazie al loro lavoro che rappresenta anche un valido presidio sociale del territorio”. Ed a scopo di prevenzione per promuovere corretti stili di vita tra i giovani ci saranno gli operatori di strada e i peer educator dell'associazione Dog (Dentro l'orizzonte Giovanile) per sensibilizzare sul tema del rispetto del sano divertimento. “Presso la nostra postazione” spiegano Luca e Roberto Norelli dell'associazione Dog “i partecipanti potranno trovare gli operatori di strada e i peer educator che metteranno a disposizione le proprie competenze e i propri strumenti di lavoro con l'obiettivo di dare informazioni e sensibilizzare, soprattutto i giovani e giovanissimi, ma non solo, rispetto al divertimento sano. Saranno presenti pre test per misurare il tasso alcolemico, occhiali alcol vista per simulare la percezione in stato di ebrezza, il simulatore di guida, materiale di profilassi e materiale informativo sulle varie dipendenze come sostanze, gioco d'azzardo e social”.