Torna Arcobaleno d'estate, per scoprire bellezze della Toscana diffusa

Arezzo, 10 giugno 2025 – Dal brindisi inaugurale, ospitato al Caffè delle Giubbe

rosse a Firenze il 20 giugno, all'aperitivo conclusivo il 24 giugno ad Arezzo, nel

parco del Prato. In mezzo tanti eventi alla scoperta di borghi e angoli nascosti della Toscana diffusa. Torna Arcobaleno d'estate, la manifestazione giunta alla 13/a edizione, promossa da Regione Toscana insieme a La Nazione. Musica e degustazione di prodotti tipici,

escursioni a contatto con la natura, per un calendario ricco e in costante aggiornamento, sul sito www.visittuscany.com. Una iniziativa, ha detto il governatore Eugenio Giani, «diventata nel tempo un modo per conoscere la Toscana in occasione della festa di apertura dell'estate. All'inizio gli eventi

erano perlopiù fiorentini, oggi attraversano l'intera regione». Tra gli appuntamenti, il 21 giugno a Grosseto visite guidate all'interno del Parco naturale della Maremma che festeggia i 50 anni, mentre a Castiglion della Pescaia, all'Orto dei Lilli, concerto

tributo a Ennio Morricone. Sempre il 21 aperitivo musicale a Lucca al Teatro del Giglio-Giacomo Puccini insieme agli allievi del conservatorio Boccherini, a Montecatini Alto (Pistoia) degustazioni di olio e vini con passeggiate lungo gli antichi

sentieri che portano al borgo. In provincia di Firenze, dal 20 al 22 giugno, Empoli classic Passione & motori con il passaggio (il 20) della tappa della Mille miglia per il centro storico,

nella Valdichiana senese (Capitale toscana della cultura

per il 2025) dal 20 al 24 giugno mostre, itinerari del gusto in tutti e 10 i borghi dell'Unione Comuni, mentre a Pisa domenica

22 tradizionale cena sul ponte di Mezzo con 500 persone a

tavola. Arcobaleno d'estate vivrà anche un'anteprima: il 18 giugno

a Barberino del Mugello (Firenze): passeggiata e buffet con

prodotti tipici. 'Sulla via degli dei tra passato e futurò. «Anche

nel 2025 - ha aggiunto l'assessore regionale al turismo Leonardo

Marras - grazie alla collaborazione con La Nazione e al supporto

di Fondazione sistema Toscana, Toscana promozione turistica

e associazione di categoria, si sta delineando un calendario

ricco di eventi che valorizzano i territori, promuovono

un turismo sostenibile e offrono nuove occasioni per vivere

esperienze uniche».