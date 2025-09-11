Meraki Market. L’arte creativa si fa più bella

Sabato 13 e domenica 14 settembre primo appuntamento della seconda parte dell’anno per il Meraki Market, (che tornerà poi il 4 e 5 ottobre e i primi tre week end di dicembre). Dalle 10 alle 20, nel suggestivo cortile e nella Loggia di Palazzo Sani in via Fillungo 121, il pubblico potrà incontrare gli artisti e i creativi che danno vita al mondo Meraki: pezzi unici, originali, interamente handmade, realizzati con passione, cura e ispirati allo spirito della parola greca meraki (“mettere l’anima in ciò che si fa”).

Prosegue inoltre l’iniziativa “Artisti all’opera”, che permette di scoprire dal vivo i processi creativi: Sabato sarà protagonista Anna Rita Papeschi con Cartefalse, il suo mondo di cartapesta, collage e colori che trasforma materiali di recupero in oggetti e creature sorprendenti. Domenica sarà invece la volta di Gianclaudio Milano, in arte “Giccihandmade”, che mostrerà la realizzazione di meravigliose scatole con inserti kumiko sul coperchio. Un weekend all’insegna della creatività, da vivere con occhi curiosi e cuore aperto. Dagli organizzatori sentiti ringraziamenti al Comune di Lucca e un grazie enorme a Confcommercio e a Federico Lanza, per l’ospitalità e il sostegno. Ma ecco chi sono i nostri “creativi all’Opera” di settembre. Cartefalse è l’alter ego artistico di Anna Rita Papeschi, che trasforma carta, cartone e tessuti di recupero in oggetti, sculture e accessori attraverso le tecniche della cartapesta e del collage. Le sue creazioni sono un mondo colorato e sorprendente, popolato da quaderni, scatole, animali fantastici e forme bizzarre, dove materiali considerati di scarto rinascono a nuova vita.

Gianclaudio “Gicci”, impiegato di professione e appassionato woodworker, ci presenta la sua arte del legno, fatta di pazienza, manualità e sostenibilità. Le sue Bandsaw Boxes e gli altri oggetti – portagioie, papillon, scacchiere, giochi – nascono interamente a mano, con legno recuperato e un’attenzione particolare ai dettagli. Negli ultimi anni ha esplorato anche l’eleganza del Kumiko e la quiete dei Giardini Zen da tavolo. Due percorsi diversi, uniti dall’amore per i materiali e dal desiderio di trasformarli in bellezza.