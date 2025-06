Mercato in Anfiteatro. I banchi artigiani di Cna

E’ in corso in questi giorni in piazza Anfiteatro il mercato artigianale “Mestieri in Piazza“ organizzato dalla Cna in collaborazione con Piazza in Arte di Nadia Moriconi. Fino a domani una ventina di espositori con prodotti artigianali di qualità saranno per l’intera giornata, con orario 9-23, a disposizione per cittadini e turisti in una delle piazze più belle del nostro centro storico.

Fra i vari banchi sarà possibile trovare creazioni con lavorazione all’uncinetto, quadretti su legno, fotografie incorniciate riguardanti scorci della lucchesia, bigiotteria in metallo e con fiori essiccati inglobati nella resina. Ma anche cappelli e fasce per capelli, prodotti alla lavanda, pelletteria, accessori e borse in sughero, abbigliamento di vario genere, penne e oggettistica in legno, stampe, dipinti su tela, tessuti naturali per bagno e spiaggia, oggettistica in legno di olivo e creazioni artistiche su oggettistica varia.

La Cna di Lucca ha creato il logo Creart per dare riconoscibilità alle iniziative nelle piazze del centro storico da parte delle imprese artigiane. Lo scopo dell’associazione è quello di valorizzare le imprese artigiane, offrendo prodotti di qualità e realizzate con il “Made in Italy”, oltre ad avere anche l’effetto di aumentare l’attrattività delle piazze in cui vengono svolti i mercati.

Quindi ultime ore per immergersi, anche nel fresco della ssera, nella vera arte che sa produrre oggetti unici e personalizzati, oltretutto nella suggestiva cornice della bellissima Piazza Anfiteatro.