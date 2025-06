La campagna in San Frediano. Frutta, carne, verdura e olio. Nel rione i profumi di un tempo

C’era un tempo in cui da Porta San Frediano entravano in città percorrendo la via Pisana dalla campagna che si apriva appena fuori delle mura barrocci carichi di ortaggi, polli, legna. Ce lo ricordano i toponimi della zona: la stessa porta si chiamava infatti Porta a Verzaja, dal suburbio su cui affacciava noto per la produzione di cavoli, oppure Legnaia, dalla strada che facevano i boscaioli. Merce non lustrata dalle cere e perfettamente simmetrica delle produzioni industriali, ma buona, sana, locale e a buon prezzo.

E quel tempo ritorna, grazie a Coldiretti. Ieri ha inaugurato il 72° mercato di Campagna Amica di Porta San Frediano, il più grande mercato agricolo coperto della Toscana. Hanno partecipato al taglio del nastro la presidente regionale di Coldiretti, Letizia Cesani, il segretario generale nazionale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo, la presidente di Campagna Amica Dominga Cotarella, il direttore della Fondazione Campagna Amica Carmelo Troccoli e il direttore regionale Angelo Corsetti.

Oltre a frutta e verdura, i contadini e i pescatori portano qui carne bovina, suina, avicunicola, selvaggina, salumi, pesce da Viareggio, olio, vino, birra, distillati, miele, formaggi, e latticini, salumi, uova, pasta, fiori, piante e ogni altra meraviglia producano le nostre terre e acque, dove alcune prelibatezze si potranno gustare subito appena cucinate: c’è infatti uno spazio street food e cucina contadina. Il luogo è un passo fuor di porta, nella storica Cartiera Verdi: un’area di oltre mille metri quadri appena ristrutturata per "un progetto di rigenerazione urbana e sociale che mette al centro i residenti ed i turisti ancorandosi alla storia del quartiere, un tempo vivace borgo di botteghe e artigiani" spiega Coldiretti.

E il riscontro è ottimo, non solo per la grande affluenza alla presentazione: il trend dell’acquisto diretto dai produttori si sta affermando: Il 65% degli italiani ha fatto la spesa nel 2025 almeno una volta in un mercato contadino, viene reso noto in un’indagine Coldiretti/Noto Sondaggi presentata nell’occasione.

Per tutte le informazioni si può visitare www.toscana.coldiretti.it o i social dell’associazione.

Carlo Casini