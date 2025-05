Medaglie papali. Aperta la mostra all’antica Zecca

E’ aperta all’Antica Zecca la Mostra “Medaglie Pontificie nell’Anno Giubilare”. All’inaugurazione lunedì erano presenti per la Fondazione Antica Zecca di Lucca, il Presidente Alessandro Colombini il Direttore del Museo Roberto Orlandi, Edoardo Puccetti, Direttore Commerciale del Collegio dei Monetieri oltre a Maria Gloria Montinari e Rosalba Stefania Valentini. Il taglio del nastro è stato eseguito dall’arcivescovo Paolo Giulietti e da Angela Mia Pisano, assessore alla cultura.

La mostra si compone di oltre sessanta esemplari di coniazioni annuali emesse durante il Pontificato dei tre Papi; una selezione accurata di medaglie commemorative e moneta circolante della Città del Vaticano, insieme alla Medaglia del Giubileo 2025 coniata dalla Zecca di Lucca realizzata dal Maestro Roberto Orlandi. Un tuffo nella storia di tre Pontefici così diversi tra loro per personalità ed impegno religioso. “L’inaugurazione, programmata da tempo, si è svolta proprio nella settimana del Conclave chiamato ad eleggere il nuovo successore di Pietro– ha detto Giulietti –, una coincidenza sicuramente straordinaria che richiama subito alla mente lo scorso 13 dicembre quando, in pellegrinaggio dal Santo Padre Papa Francesco, ho consegnato nelle sue mani la Medaglia Giubilare prodotta dalla Zecca lucchese“.

“Ancora una volta la Fondazione Antica Zecca ci regala una particolare emozione con questa bella esposizione di medaglie – così l’assessore Pisano. – La Zecca di Lucca si conferma testimone del tempo e accompagna un momento storico unico, segnato dalla scomparsa di Papa Francesco nell’Anno del Giubileo”. La mostra è visitabile fino al 31 maggio 2026 al piano superiore della Casermetta San Donato, Mura Urbane, nei giorni feriali della settimana in orario 9.30/12.30 - 14/17 e nei week-end di apertura del Museo secondo il calendario scaricabile sul sito dello stesso, oppure, anche in orari diversi, su prenotazione. Per maggiori informazioni: telefono 0583.582320; mail [email protected]; web www.zeccadilucca.it; facebook www.facebook.com/anticazeccadilucca.