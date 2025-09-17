Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Lucca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo estate settembrinaGiornalista GazaVilla ArmaniSilvia ZizzoEx operaio GknElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaMassa Macinaia. Sabato sarà inaugurata la scuola primaria
17 set 2025
MASSIMO STEFANINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lucca
  3. Cronaca
  4. Massa Macinaia. Sabato sarà inaugurata la scuola primaria

Massa Macinaia. Sabato sarà inaugurata la scuola primaria

La sede di via dei Sodini è stata completamente rinnovata e riqualificata. Un intervento da 1,6 milioni di euro interamente finanziato con i fondi Pnrr. .

La sede di via dei Sodini è stata completamente rinnovata e riqualificata. Un intervento da 1,6 milioni di euro interamente finanziato con i fondi Pnrr. .

La sede di via dei Sodini è stata completamente rinnovata e riqualificata. Un intervento da 1,6 milioni di euro interamente finanziato con i fondi Pnrr. .

Per approfondire:

Taglio del nastro. Sabato 20 settembre, alle 10.30, sarà inaugurata la nuova scuola primaria ‘Felice Matteucci’ di Massa Macinaia. La sede scolastica di via dei Sodini è stata completamente rinnovata e riqualificata con un consistente intervento finanziato con fondi Pnrr pari a circa un milione e 600 mila euro. Interverranno al taglio del nastro il sindaco Giordano Del Chiaro e la dirigente scolastica Maria Rosa Capelli. Il plesso scolastico è stato interessato da lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria e adeguamento alla normativa di prevenzione antincendio.

"Siamo molto soddisfatti di aver completamente rinnovato e riqualificato la scuola primaria di Massa Macinaia e di averla restituita alla comunità – afferma l’assessora all’edilizia scolastica, Ilaria Carmassi – gli alunni e le alunne hanno iniziato l’anno scolastico in spazi resi più belli, moderni, funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico. La funzionalità, la sicurezza e la bellezza delle numerose strutture scolastiche presenti sul nostro territorio è per la nostra amministrazione di fondamentale importanza, perché siamo convinti che spazi adeguati e funzionali concorrano in modo determinante al buon svolgimento dell’attività didattica e lo abbiamo dimostrato in varie occasioni e vari interventi. Nel dettaglio, i lavori di riqualificazione sono consistiti nel rifacimento del solaio di copertura dell’intero fabbricato realizzato con profili in acciaio, lamiera e soletta con soprastante strato di pannelli di polistirolo sagomato e getto di completamento con massetto termico alleggerito e doppio strato di guaina bituminosa e del solaio di sottotetto della parte originaria dell’edificio.

Per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni termiche ed impiantistiche del fabbricato si è proceduto al rifacimento del pavimento del piano terra che è stato isolato tramite la stesura di un massetto termico. Inoltre, il solaio esterno è stata coibentato con l’apposizione di un pannello sandwich e protetto dagli agenti esterni attraverso la posa di pannelli in lamiera. Realizzato anche un cappotto termico alle pareti esterne dell’edificio.

Massimo Stefanini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Scuola