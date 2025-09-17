Aggregazione e inclusione. Sindaca e assessora visitano gli anziani al mare

Ormai è diventata una bella tradizione. Accade ad Altopascio ma anche nei Comuni confinanti, come Porcari, con gli amministratori che si sono recati fisicamente all’albergo che ha ospitato, gli over 65 della cittadina del Tau, in Versilia. Così la sindaca, Sara D’Ambrosio e l’assessore al sociale, Valentina Bernardini, si sono recati a trovare i nonni che hanno sfruttato, come tutti gli anni, le possibilità concesse dal Comune.

Oltre all’idoneità fisica, serve la documentazione Isee, per attestare l’onere di pagamento per il nonno che vuole partire. I posti vengono rapidamente esauriti ogni estate. Sì, perché c’è la possibilità di fare nuove amicizie, di incontrare persone che già si conoscevano. Nessuno ha voluto rinunciare. L’iniziativa, favorisce l’aggregazione sociale, l’inclusione, con gli anziani che trascorrono nel pieno benessere psico fisico le due settimane di vacanza previste, sempre in luoghi di notevole bellezza. Una delle iniziative migliori per gli over 65.

Il motivo è semplice, più di quanto si pensi. La villeggiatura è ottima, respirare a pieni polmoni l’aria di mare, mettere su un pizzico di tintarella, fare i bagni nell’acqua salata. Tutte attività che, oltre a rinfrancare lo spirito, il buonumore, il morale, degli anziani, fanno bene alla psicologia del soggetto. Anche una normalissima partita a carte diventa l’occasione per stare insieme. E nessuno, statene certi, vuole perdere, anzi. Lo spirito di competitività nasce dalla volontà di stare insieme, di condividere il divertimento, nella salute e nell’allegria. Un tempo le occasioni erano due, soggiorno marino e montano, ma quest’ultimo fece registrare molte meno preferenze e quindi da qualche anno solo mare, mare, mare, come nella canzone di Luca Carboni. Favorita anche l’inclusione.

Ma.Ste.