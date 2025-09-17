Porcari tira a dritto su Salanetti. Il Comune: "Pronti al ricorso. Condivisione con la minoranza"

La maggioranza di Porcari condivide la linea proposta dall’opposizione per il ricorso al Tar sull’autorizzazione per l’impianto di Salanetti, di riciclo di pannoloni, pannolini (prodotti assorbenti per l’igiene della persona) e scarti tessili. Nel consiglio del 19 settembre la minoranza presenterà la mozione che sarà accettata dal governo porcarese. L’unione fa la forza, dunque. Dopo molte aspre polemiche, l’autorizzazione unica è stata e rilasciata formalmente dalla Regione lo scorso 11 agosto. Già l’8 agosto il sindaco Leonardo Fornaciari aveva chiarito che la battaglia del Comune contro l’impianto non si sarebbe fermata. "Abbiamo affidato da subito ai legali l’incarico di analizzare il verbale della conferenza dei servizi, documento molto complesso e articolato, in modo da conoscerne ogni dettaglio e farci trovare pronti a impugnare immediatamente l’autorizzazione di fronte al Tar", dice Fornaciari. "Parallelamente – spiega il sindaco – il Comune ha avviato gli atti amministrativi necessari: l’11 agosto, appena ricevuta l’autorizzazione, abbiamo chiesto un preventivo ad uno studio legale, ricevuto il 21 agosto. Ora il percorso prosegue con la variazione di bilancio prevista per venerdì 19 settembre in consiglio comunale, che consentirà di stanziare le risorse per gli incarichi esterni e formalizzare l’affidamento per il ricorso" Fornaciari sottolinea che quest’ultimo rappresenta un passaggio decisivo: "Andremo fino in fondo. Difendere il territorio di Porcari da un insediamento che riteniamo inopportuno e potenzialmente impattante è un dovere nei confronti dei cittadini". Il primo cittadino ha ringraziato i comitati per la propria mobilitazione: "Hanno tenuto alta l’attenzione e difeso la comunità". Ma.Ste.