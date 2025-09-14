Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Viareggio
Scuola, tutte le novità. Restyling dei plessi
14 set 2025
FRANCESCA NAVARI
Cronaca
Scuola, tutte le novità. Restyling dei plessi

Domani la campanella, martedì via al trasporto bus e dal 22 attivi mensa, ludoteca e “A Tavola Insieme”.

L’assessore alla pubblica istruzione Elisa Galleni soddisfatta dei tanti interventi effettuati in estate per adeguare le scuole in vista della ripartenza

Tutto pronto domattina per la prima campanella dell’anno scolastico. Da martedì poi entreranno a regime i servizi di trasporto, il pre-scuola per infanzia e primaria, mentre da lunedì 22 saranno attivi la mensa, la ludoteca e il servizio “A Tavola Insieme”. Alla scuola Pascoli sono stati acquistati nuovi arredi che andranno ad arricchire l’attività didattica. Alla Carducci è stata allestita l’aula morbida, pensata come spazio di inclusione e benessere. Alle Guidi è in fase di posizionamento il nuovo modulo esterno che accoglierà l’aula di musica. Confermata anche l’esperienza della “Scuola sul mare”, dedicata alle classi prime delle scuole primarie Milani, Carducci e Pascoli, che porterà i bambini a vivere il mare come luogo di apprendimento e di crescita. L’estate 2025 è stata inoltre caratterizzata da un programma di lavori straordinari in diversi plessi scolastici. Alla palestra Guidi-Pascoli sono stati rinnovati gli spogliatoi e alla stessa scuola, così come alla Guidi è è stata effettuata la revisione e la sistemazione delle finestre e nell’area esterna adiacente, la realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica, un un campo polivalente per volley e basket, oltre alla riqualificazione della pista di atletica. Sono in fase di conclusione i lavori di fornitura e posa in opera di una cisterna per l’accumulo dell’acqua sanitaria al nido Moscardino, mentre sono in fase di completamento i lavori di realizzazione di una nuova mensa alla Guidi, mentre alla Don Milani continuano i lavori per l’adeguamento sismico con contestuale realizzazione di una nuova mensa. "Abbiamo lavorato – sottolinea l’amministrazione comunale – affinché ogni ambiente didattico fosse sempre più confortevole e sicuro, nonché per assicurare la migliore qualità dell’offerta dei servizi extrascolastici"

