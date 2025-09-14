Scuola, tutte le novità. Restyling dei plessi

Tutto pronto domattina per la prima campanella dell’anno scolastico. Da martedì poi entreranno a regime i servizi di trasporto, il pre-scuola per infanzia e primaria, mentre da lunedì 22 saranno attivi la mensa, la ludoteca e il servizio “A Tavola Insieme”. Alla scuola Pascoli sono stati acquistati nuovi arredi che andranno ad arricchire l’attività didattica. Alla Carducci è stata allestita l’aula morbida, pensata come spazio di inclusione e benessere. Alle Guidi è in fase di posizionamento il nuovo modulo esterno che accoglierà l’aula di musica. Confermata anche l’esperienza della “Scuola sul mare”, dedicata alle classi prime delle scuole primarie Milani, Carducci e Pascoli, che porterà i bambini a vivere il mare come luogo di apprendimento e di crescita. L’estate 2025 è stata inoltre caratterizzata da un programma di lavori straordinari in diversi plessi scolastici. Alla palestra Guidi-Pascoli sono stati rinnovati gli spogliatoi e alla stessa scuola, così come alla Guidi è è stata effettuata la revisione e la sistemazione delle finestre e nell’area esterna adiacente, la realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica, un un campo polivalente per volley e basket, oltre alla riqualificazione della pista di atletica. Sono in fase di conclusione i lavori di fornitura e posa in opera di una cisterna per l’accumulo dell’acqua sanitaria al nido Moscardino, mentre sono in fase di completamento i lavori di realizzazione di una nuova mensa alla Guidi, mentre alla Don Milani continuano i lavori per l’adeguamento sismico con contestuale realizzazione di una nuova mensa. "Abbiamo lavorato – sottolinea l’amministrazione comunale – affinché ogni ambiente didattico fosse sempre più confortevole e sicuro, nonché per assicurare la migliore qualità dell’offerta dei servizi extrascolastici"