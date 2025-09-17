Il Rotary Club Lucca in visita al cantiere quasi ultimato del nuovo ponte sul Serchio

Per gentile concessione della Provincia, una delegazione di soci del Rotary Club Lucca ha effettuato una visita al cantiere del nuovo ponte sul Serchio, i cui lavori di costruzione sono quasi ultimati, percorrendolo per l’intera lunghezza. Ad accogliere la delegazione il Presidente della Provincia, Marcello Pierucci, l’assessore regionale Stefano Baccelli, il Capo di Gabinetto Francesco Raspini e i tecnici di Fincantieri, società incaricata della realizzazione della nuova infrastruttura.

Come sottolineato dal Presidente Pierucci e dall’assessore Baccelli, nel saluto rivolto ai visitatori, la nuova imponente opera è destinata a svolgere un ruolo cruciale per la futura mobilità, grazie al collegamento con i nuovi grandi assi viari, e al tempo stesso garantirà un sensibile alleggerimento del traffico proveniente dalla Garfagnana, una volta completato il raccordo con l’asse suburbano, attualmente in fase di ultimazione.

Al termine della visita, il Presidente del Club, Nicola Giannecchini, dopo aver ringraziato il Presidente Pierucci, l’Assessore Baccelli, il sindaco Mario Pardini e l’assessore Nicola Buchignani, intervenuti alla visita, ha espresso soddisfazione per l’opportunità offerta ai soci del Club.