Addetti ai fast food. Le selezioni aperte

Lucca
17 set 2025
MONICA PIERACCINI
Cronaca
Nuove opportunità di lavoro arrivano dalla ristorazione veloce, con importanti catene internazionali che hanno aperto le selezioni anche in Toscana. McDonald’s è alla ricerca di addetti alla ristorazione per diversi fast food della regione: tra le sedi interessate ci sono Arezzo, Livorno Levante, Cecina, Pistoia, Firenze Cavour, Firenze Stazione e Campi Bisenzio. Per questi ruoli l’azienda richiede diploma di scuola media superiore, buone capacità relazionali, attitudine al lavoro di squadra, flessibilità e disponibilità oraria. A Barberino di Mugello, oltre alla ricerca di addetti, McDonald’s seleziona anche manager da inserire nei propri ristoranti. In questo caso il requisito principale è un’esperienza lavorativa continuativa di almeno un anno in azienda, meglio se con responsabilità o gestione di un team, e la predisposizione alla leadership. Per candidarsi: www.mcdonalds.it/lavora-con-noi.

Anche Burger King è in cerca di personale. La catena seleziona addetti alla ristorazione da inserire nei locali di Siena e Fucecchio. Oltre ai contratti standard, sono previste opportunità di tirocinio retribuito part time. I dettagli sulle posizioni disponibili e le modalità di candidatura sono online sul portale inrecruiting.intervieweb.it/burgerking/it/career. Infine KFC, Kentucky Fried Chicken, amplia gli organici dei suoi ristoranti e ricerca Team Leader e Team Member in diverse sedi toscane. In particolare si cercano figure a Prato, all’interno del centro commerciale Parco Prato in via delle Pleiadi, a Livorno e a Siena, all’interno della Galleria Porta Siena. Le candidature vanno presentate tramite il sito www.kfc.it/offerte.

