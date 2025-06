L’orto e gli altri progetti degli alunni di Cervara

Festa di fine anno alla scuola dell’infanzia Salvo D’Acquisto di Cervara. Protagonisti i piccoli alunni, le loro famiglie, le insegnanti e i collaboratori scolastici. La festa si è tenuta all’aperto, a Ronchi, presso il Centro di socializzazione La Comasca (gestito dalla cooperativa ’La Salute’ e sostenuta dai familiari dell’associazione Insieme), a conclusione del progetto ’Il mio orto, il nostro orto’ che ha visto la collaborazione dei ragazzi della Comasca, i loro operatori e i bambini dell’infanzia di Cervara durante l’anno scolastico. E’ stato un momento importante per celebrare il percorso educativo e i progetti realizzati durante l’anno scolastico, offrendo ai bambini un’occasione per condividere le loro esperienze di crescita e il lavoro svolto nell’orto, valorizzando le competenze acquisite e le relazioni costruite.

Tanti i progetti realizzati: progetto motoria con l’esperto del Coni, Luca D’Angelo, per obiettivi formativi ed educativi di sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive dei bambini attraverso il movimento e il gioco. Progetto arte con l’intento di guidare i bambini a diventare involontariamente in modo ludico e creativo, autori di opere d’arte che per colore o soggetto somigliano a capolavori di grandi artisti come Picasso, Kandinsky, Miro’, Keith haring, Mondrian. E ancora progetto di educazione civica con ’I giochi di una volta’, in collaborazione di nonna Giuditta Bogazzi alla scoperta dei giochi che facevano i nostri nonni e nonna Giovanna, con la quale i bambini hanno potuto realizzare delle vere e proprie bambole di pezza con materiale di recupero. Altri, non meno importanti, sono i progetti seguiti dalla scuola dell’infanzia di Cervara: progetto ’We know the emotion’ con la metodologia clil, per cui i bambini hanno potuto dare un nome alle loro emozioni in compagnia di un nuovo amico ’Monster of colors’ e infine il progetto continuità infanzia-primaria e il progetto continuità nido-infanzia con il nido ’Aquilone’ di Massa.

La scuola ringrazia per la presenza l’assessore del Comune di Massa, Francesco Mangiaracina. Hanno seguito i progetti le docenti Laura Bronzetti, Federica Nadalin, Cristina Tonarelli, Maria Di Prima, Rita Maria Nancesi, Serena Lazzoni, Monica Dell’Amico, Paola Borghini, Cinzia Manfredi, Anna Carico, Alessandra Poggi, Francesca Cecconi e le collaboratrici scolastiche Agnese Fruzzetti e Giuliana Palullo.

A. M. Fru.