Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Lucca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortale PisaViolenza sessuale GubbioMeteo estate settembrinaCapannina Forte dei MarmiVilla ArmaniBalena Livorno
Acquista il giornale
CronacaMarco Pardini svela i segreti delle erbe. Cena “doc“ al Mecenate
18 set 2025
LAURA SARTINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lucca
  3. Cronaca
  4. Marco Pardini svela i segreti delle erbe. Cena “doc“ al Mecenate

Marco Pardini svela i segreti delle erbe. Cena “doc“ al Mecenate

Appuntamento speciale stasera alle ore 20 al ristorante Mecenate in via dei Fossi per la presentazione del libro “Cercami nella...

Per approfondire:

Appuntamento speciale stasera alle ore 20 al ristorante Mecenate in via dei Fossi per la presentazione del libro “Cercami nella pioggia“. L’autore è Marco Pardini, versiliese di Casoli, naturopata, ricercatore, noto studioso esperto di etnomedicina ed etnobotanica. Oltre che naturopata e famoso personaggio televisivo è infatti anche un ottimo scrittore: porterà il suo ultimo volume che ha già avuto un notevole successo di vendite, terzo e ultimo libro della sua trilogia erboristica.

Si racconterà di Agnese, di Samuel, di Fabio Lunardi e Marta, di Lucca e Casoli, di via del Gallo e di Candalla, di due piani temporali diversi e dei manicaretti del “Gioielliere Cartier“, il signor Viti. E sull’onda di tutto ciò, su due piani temporali sarà improntato il menù.

Aperitivo tonico con Alpemare (liquore alle erbe delle Apuane) e frittatina di ortica e formaggio di pecorsa. Antipasti: crostone di pane di castagne con cavolo nero e formaggio di capra, manzo marinato con insalatina spontanea. Primi: zuppa di erbe spontanee e tordelli lucchesi. Secondi: salsicce con erbi di campo saltati e rovelline lucchesi. Dolci: budino di pane e torta di verdure lucchese (menu 38 euro, tel. 320 2307408 – 0583511861).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Libriristoranti