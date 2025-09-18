Marco Pardini svela i segreti delle erbe. Cena “doc“ al Mecenate

Appuntamento speciale stasera alle ore 20 al ristorante Mecenate in via dei Fossi per la presentazione del libro “Cercami nella pioggia“. L’autore è Marco Pardini, versiliese di Casoli, naturopata, ricercatore, noto studioso esperto di etnomedicina ed etnobotanica. Oltre che naturopata e famoso personaggio televisivo è infatti anche un ottimo scrittore: porterà il suo ultimo volume che ha già avuto un notevole successo di vendite, terzo e ultimo libro della sua trilogia erboristica.

Si racconterà di Agnese, di Samuel, di Fabio Lunardi e Marta, di Lucca e Casoli, di via del Gallo e di Candalla, di due piani temporali diversi e dei manicaretti del “Gioielliere Cartier“, il signor Viti. E sull’onda di tutto ciò, su due piani temporali sarà improntato il menù.

Aperitivo tonico con Alpemare (liquore alle erbe delle Apuane) e frittatina di ortica e formaggio di pecorsa. Antipasti: crostone di pane di castagne con cavolo nero e formaggio di capra, manzo marinato con insalatina spontanea. Primi: zuppa di erbe spontanee e tordelli lucchesi. Secondi: salsicce con erbi di campo saltati e rovelline lucchesi. Dolci: budino di pane e torta di verdure lucchese (menu 38 euro, tel. 320 2307408 – 0583511861).