Al Mecenate l’ultimo libro della trilogia erboristica di Marco Pardini

Gabriele Canè
Lucca
CronacaAl Mecenate l’ultimo libro della trilogia erboristica di Marco Pardini
16 set 2025
LAURA SARTINI
Cronaca
Giovedì al ristorante Mecenate in centro storico si presenta il libro “Cercami nella pioggia“. L’autore è Marco Pardini, Versiliese di Casoli, Naturopata, ricercatore, noto studioso esperto di etnomedicina ed etnobotanica. Laureato in Lettere con indirizzo storico-archeologico e in antropologia culturale, esperto di filosofie orientali, di tecniche bio-energetiche, usi e costumi di popoli perduti. Marco, oltre che naturopata e famoso personaggio televisivo è anche un ottimo scrittore, e giovedì sera al ristorante Mecenate di Via del fosso 94, porterà il suo ultimo volume, scritto qualche mese fa, e che avuto un notevole successo di vendite. Si tratta del terzo e ultimo libro della trilogia erboristica di Marco Pardini.

Una serata in cui si racconterà di Agnese, di Samuel, di Fabio Lunardi e di Marta, di Lucca e di Casoli, di Via del Gallo e di Candalla, di due piani temporali diversi e dei manicaretti del “Gioielliere Cartier, il signor Viti. E sull’onda di tutto ciò, su due piani temporali sarà improntato il menù della serata. Dunque apertivo tonico con Alpemare (liquore alle erbe delle Alpi Apuane) e frittatina di ortica e formaggio di pecorsa. Antipasti: Crostone di pane di castagne con cavolo nero e formaggio di capra, manzo marinato con insalatina spontanea. Primi: Zuppa di erbe spontanee e tordelli lucchesi. Secondo: Salsicce con erbi di campo saltati e le rovelline lucchesi. Dolci: Budino di pane e torta di verdure lucchese (38 euro).

“Vedo l’erba verdissima che assorbe piano l’acqua che scende dal cielo – è un passaggio del libro – . Vedo gli alberi imperlati che, mossi dal vento, lasciano cadere quelle piccole sfere di luce al di sotto delle loro chiome. Sembra una danza, sì, tutto è una danza. Rapito da questo flusso di immagini, dalla mia bocca le parole prendono vita propria e continuano a uscire, come sospinte da una forza misteriosa ma liberatoria“.

