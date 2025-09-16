Al Mecenate l’ultimo libro della trilogia erboristica di Marco Pardini

Giovedì al ristorante Mecenate in centro storico si presenta il libro “Cercami nella pioggia“. L’autore è Marco Pardini, Versiliese di Casoli, Naturopata, ricercatore, noto studioso esperto di etnomedicina ed etnobotanica. Laureato in Lettere con indirizzo storico-archeologico e in antropologia culturale, esperto di filosofie orientali, di tecniche bio-energetiche, usi e costumi di popoli perduti. Marco, oltre che naturopata e famoso personaggio televisivo è anche un ottimo scrittore, e giovedì sera al ristorante Mecenate di Via del fosso 94, porterà il suo ultimo volume, scritto qualche mese fa, e che avuto un notevole successo di vendite. Si tratta del terzo e ultimo libro della trilogia erboristica di Marco Pardini.

Una serata in cui si racconterà di Agnese, di Samuel, di Fabio Lunardi e di Marta, di Lucca e di Casoli, di Via del Gallo e di Candalla, di due piani temporali diversi e dei manicaretti del “Gioielliere Cartier, il signor Viti. E sull’onda di tutto ciò, su due piani temporali sarà improntato il menù della serata. Dunque apertivo tonico con Alpemare (liquore alle erbe delle Alpi Apuane) e frittatina di ortica e formaggio di pecorsa. Antipasti: Crostone di pane di castagne con cavolo nero e formaggio di capra, manzo marinato con insalatina spontanea. Primi: Zuppa di erbe spontanee e tordelli lucchesi. Secondo: Salsicce con erbi di campo saltati e le rovelline lucchesi. Dolci: Budino di pane e torta di verdure lucchese (38 euro).

“Vedo l’erba verdissima che assorbe piano l’acqua che scende dal cielo – è un passaggio del libro – . Vedo gli alberi imperlati che, mossi dal vento, lasciano cadere quelle piccole sfere di luce al di sotto delle loro chiome. Sembra una danza, sì, tutto è una danza. Rapito da questo flusso di immagini, dalla mia bocca le parole prendono vita propria e continuano a uscire, come sospinte da una forza misteriosa ma liberatoria“.