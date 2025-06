Il Festival “Little Lucy“. L’amore di Lucia e Tina nelle pagine di Franceschini

La notizia dell’appuntamento con Dario Franceschini alla "Libreria sopra la Penna" di Lucignana ha destato, domenica scorsa, un grande interesse tra i visitatori, tanto che, racconta Alba Donati, a un certo punto della giornata ha dovuto mettere da parte le copie del libro "Aqua e tera", per non esaurirle prima del suo arrivo al cottage letterario. Dario Franceschini, in dialogo con Cristina Sanna Passino, ha voluto chiarire come fosse presente a Lucignana esclusivamente nel suo ruolo di autore e per dibattere su suo libro ambientato nelle campagne ferraresi nel primo dopoguerra, che racconta la storia d’amore tra due ragazzine Lucia e Tina, figlie di famiglie dalla fede politica opposta. Una richiesta esaudita, in cui l’attualità politica è rimasta sullo sfondo, mentre gli ospiti si sono immersi in quella che è alla base del romanzo dell’ex ministro della cultura.

"I primi appuntamenti del Festival sono stati molto soddisfacenti e hanno incuriosito particolarmente tanti nostri ospiti – commenta Alba Donati –. Sabato prossimo, poi, sarà a Lucignana lo storico dei giardini Marco Martella, attualmente responsabile della valorizzazione del verde storico del Département des Hauts-de-Seine, un poeta molto spirituale, vincitore della seconda edizione del Premio Libreria sopra la Penna – Pia Pera, mentre si preannuncia un luglio colmo di incontri con autrici d’eccezione da non perdere assolutamente. Tra tutti, da ricordare quello con Dacia Maraini, la vincitrice della seconda edizione del premio internazionale "Scrivere sull’orizzonte della collina", che sarà nostra ospite sabato 5 luglio, intervistata da Paolo Di Paolo, curatore del Meridiano Mondadori a lei dedicato".

Fiorella Corti