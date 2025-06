Little Lucy. La Grande Mela e Patti Smith

LUCIGNANA

Dopo l’avvio molto partecipato di "Little Lucy. Un festival piccolo così", che domenica scorsa ha ospitato a Lucignana il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, con la sua analisi introduttiva relativa alle qualità delle iniziative culturali in programma durante tutta l’estate nella rassegna letteraria, e l’autore Roberto Andò, in dialogo con Chiara Dino, cresce l’attesa per il secondo appuntamento in arrivo.

La seconda tappa della quinta edizione di Little Lucy, a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, organizzato da Fenisya - Scuola di linguaggi della cultura, che si tiene nel suggestivo giardino della "Libreria sopra La Penna", è prevista per sabato alle 18. Una serata che segnerà l’arrivo nel borgo di Lucignana di Laura Pezzino, autrice di "A New York con Patti Smith", Giulio Perrone Editore.

Sarà questa l’occasione di ripercorrere l’incontro di Patti Smith con la Grande Mela e di riflettere, partendo da qui, sull’arte e la passione del viaggio al femminile. La scrittrice dialogherà con Tina Guiducci. Incontrare New York cambia la vita. Patti Smith arriva a New York nel 1967 e la città prende il suo animo di poetessa, forgiandolo fino a renderla la cantautrice e performer che ancora incanta il mondo.

Laura Pezzino, che da ragazza ha subito la malìa di New York, ripercorre con la sua opera, cinquant’anni dopo, la città che ha innescato la vita di Patti Smith, restituendoci, in una sorta di "geobiografia" le vestigia di quartieri, librerie, parchi, hotel, che risuonano della fiducia nella vita che incarna e anima Patti Smith.

Laura Pezzino, tra l’altro, è autrice anche del recente "Lavorare e amare. Amare e lavorare. Tove Jansson", Electa, che narra la storia di un’altra figura femminile creativa e che ha avuto un ruolo centrale nel panorama internazionale del Novecento.

L’appuntamento successivo del Little Lucy Festival, che proseguirà fino al 9 settembre sarà, poi, domenica 22 giugno con Dario Franceschini e il suo "Aqua e tera", La Nave di Teseo. Il libro, ambientato negli anni tra la fine della Grande guerra e il primo fascismo, narra la storia d’amore tra due ragazzine figlie di opposte fazioni.

Fio. Co.