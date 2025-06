Lucca, turista americana derubata in centro: trovato e denunciato lo scippatore

Lucca, 24 giugno 2025 – Uno scippo in pieno centro a Lucca: vittima una turista americana, che martedì mattina di buon’ora stava passeggiando in piazza San Michele quando un uomo in sella a una bicicletta nera le si è avvicinato e le ha preso la borsa.

L’uomo è poi scappato per le vie del centro; dalle immagini delle telecamere si vede anche un tentativo di inseguimento da parte di due uomini. La polizia è stata subito avvertita e dopo poco è stato possibile individuare il colpevole grazie alla visione dei filmati delle telecamere.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno messo in atto una attività di indagine e ricerca che ha permesso di individuare in pochissimo tempo non solo l’identità ma anche la residenza del presunto autore. I falchi della Squadra Mobile della Questura di Lucca lo hanno quindi bloccato, appena fuori dalla sua casa, con indosso lo stesso abbigliamento con il quale era stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza al momento dello scippo in piazza San Michele.

La perquisizione (personale e domiciliare) ha permesso di ritrovare sia la bicicletta con la quale ha commesso il furto, sia la refurtiva sottratta, già nascosta in un boschetto sul retro dell’abitazione che, dopo il riconoscimento da parte della donna, è stata subito restituita.

Gli investigatori della Questura di Lucca hanno così sequestrato il mezzo usato per lo scippo e provveduto a denunciare il 61enne, un italiano pluripregiudicato per reati contro il patrimonio; toccherà al gip stabilire se concedere la misura cautelare che è stata richiesta.