’Lucca Social Arts’: terza edizione dedicata a “Arte e gioco“

Torna il festival che unisce creatività e partecipazione: "Lucca Social Arts", alla sua terza edizione, il festival socio-culturale di fine primavera. Un progetto dell’associazione Artespressa (www.artespressa.com), nato per esplorare le applicazioni dell’arte nella vita quotidiana, promosso in partenariato con varie realtà del territorio e ospitato anche in questa edizione alla biblioteca civica Agorà. Lucca Social Arts 2025 è un evento che unisce arte, gioco e impegno sociale, rivolgendosi a bambini, ragazzi, famiglie e scuole, con l’obiettivo di promuovere la creatività, l’inclusione e il rispetto per l’ambiente.

L’edizione di quest’anno esplora il tema “Arte e gioco”, per mostrare come il processo creativo sia accessibile a tutti. Attraverso i laboratori, in programma il 17 e 18 maggio, e la mostra visitabile a partire dal 2 maggio, il festival promuove l’arte come strumento di collaborazione e consapevolezza e l’utilizzo di materiali naturali e sostenibili. La mostra, allestita nel chiostro dell’Agorà, si intitola “Giocando si racconta” ed è pensata per presentare alla città le creazioni prodotte durante i tanti laboratori promossi da Artespressa nei mesi passati.

Tra questi le attività nell’ambito dei PEZ (Progetti Educativi Zonali), promossi dalla Regione Toscana e gestiti dalla conferenza zonale. Ogni opera esposta – nella sua imperfezione e spontaneità – nasce da una sperimentazione artistica e utilizza materiali insoliti e sostenibili. La mostra vuole essere un omaggio ai bambini e alle loro opere per riconoscere valore alla loro creatività e alla capacità di vedere il mondo con occhi sempre nuovi. L’esposizione è visitabile fino a domenica 18 maggio, con gli orari della biblioteca (lunedì 9 - 14; dal martedì al venerdì 9 - 19; il sabato 10 - 18). L’ingresso alla mostra è gratuito. Il festival vero e proprio si terrà il 17 e 18 maggio, con tantissimi laboratori per i bambini e i ragazzi, dai 4 ai 12 anni, a cura delle realtà che collaborano a questa edizione.