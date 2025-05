Lucca Social Arts. Mostre all’Agorà e lab creativi

Uno spazio dove la creatività diventa relazione, inclusione e crescita: questo è il Lucca Social Arts. Giunto alla terza edizione, il festival quest’anno esplora arte e gioco, intesi come linguaggi che aiutano a raccontarsi, imparare, mettersi in relazione. Promosso dall’associazione Artespressa, il festival si terrà nei giorni di sabato e domenica alla biblioteca civica Agorà.

Anticipato dalla mostra “Giocando si racconta” che è allestita nei chiostri dell’Agorà dal 2 maggio scorso, il festival anche per questa edizione unirà arte, gioco e impegno sociale, rivolgendosi a bambini, ragazzi, famiglie e scuole, per promuovere la creatività, l’inclusione e il rispetto per l’ambiente. Il festival vero e proprio si terrà come detto sabato (dalle 15 alle 19) e domenica (dalle 11 alle 19), con tantissimi laboratori creativi per i bambini e i ragazzi, dai 4 ai 99 anni, grazie alla collaborazione con Food Family Hub, Azienda Agricola La Madonnina, Acchiappasogni APS, Animatamente APS, RenoART, Libreria Bella Storia, Bi-Done APS, Riccardo Innocenti, Samantha Vellutini, Mariagiulia Nottoli. Il programma dettagliato è consultabile sul sito www.artespressa.com. I laboratori sono gratuiti ma è richiesta la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite (massimo 10 bambini per laboratorio).

La mostra “Giocando si racconta”, curata da Stefania Riefolo con il coordinamento di Irene Del Prete, è pensata per presentare le creazioni prodotte durante i tanti laboratori di Artespressa dei mesi passati ed è un omaggio ai bambini e alle loro opere, per riconoscere valore alla loro creatività e alla capacità di vedere il mondo con occhi liberi e curiosi. L’esposizione è visitabile fino a domenica (fino a venerdì orario 9 - 19; sabato 10 – 19; domenica 11-19). Lucca social arts è un evento realizzato da Artespressa APS in compartecipazione con Cesvot, con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Fondazione Giovanni Pascoli e con il contributo di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comune di Lucca, Ottopermille Luterano, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.