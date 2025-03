Lucca, scuole chiuse per allerta arancione in città e in quasi tutta la provincia

Lucca, 13 marzo 2025 – Scuole chiuse a Lucca e in praticamente tutta la provincia per la giornata di venerdì 14 marzo. L’allerta arancione per temporali e l’allerta per rischio idraulico con il Serchio monitorato speciale hanno spinto le autorità a sospendere praticamente ovunque le lezioni. Anche appunto nel capoluogo lucchese.

Gli istituti di ogni ordine e grado bloccheranno quindi le attività per un giorno. Una decisione che era attesa dopo che durante il pomeriggio di giovedì diversi capoluoghi, tra cui Livorno, Prato e Pistoia hanno deciso anche loro di lasciare gli studenti a casa. Preoccupano le precipitazioni piovose, che potrebbero essere particolarmente insistenti e che potrebbero portare a un innalzamento del livello dei fiumi.

Una situazione che viene strettamente monitorata. Dunque scuole chiuse a Lucca, nella Piana, in Garfagnana e in Versilia. Solo Pietrasanta al momento in cui scriviamo resta il Comune in cui le lezioni si svolgeranno regolarmente. Le piogge dovrebbero concentrarsi soprattutto nella prima parte della giornata, tra le 6 e le 15.

Ma ulteriori precipitazioni potrebbero esserci nel pomeriggio. Le forze di Protezione Civile monitorano la situazione. Diversi i comuni che apriranno i centri operativi comunali per coordinare le eventuali operazioni e monitorare lo stato dei fiumi. Osservato speciale sarà chiaramente il Serchio in tutto il suo sviluppo.