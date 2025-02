”Lucca Olive Oil You”. Alla scoperta dei benefici dell’olio extravergine

Si conclude oggi la prima edizione di "Lucca Olive Oil You", la manifestazione che ha trasformato la città in capitale dell’olio extravergine di oliva per un intero weekend. L’evento, inaugurato ieri mattina dal sindaco Mario Pardini, dagli assessori Paola Granucci e Remo Santini ha visto la partecipazione di interlocutori internazionali e numerosi esperti del settore. Curata da Fausto Borella, fondatore dell’Accademia Maestrod’olio, la manifestazione si inserisce all’interno del progetto "Lucca 365", che mira a promuovere la città con eventi culturali, artistici, sportivi ed enogastronomici durante tutto l’anno.

Per due giorni, gli spazi del Real Collegio hanno ospitato 33 produttori italiani e oltre 60 etichette di olio extravergine di oliva, protagonisti della Mostra-Mercato. Accanto alla degustazione diretta con i produttori, il pubblico ha potuto scoprire abbinamenti inediti grazie allo spazio Mixology, curato dal bartender Mauro Picchi, che ha presentato cocktail innovativi con l’olio evo. La giornata si è aperta con un convegno sui benefici dell’olio, seguito da una pausa caffè con praline all’olio. Un panel ha poi approfondito il suo ruolo nella dieta moderna. Poi, showcooking dedicati all’uso del prodotto in pasticceria e alla cucina giapponese, hanno coinvolto il pubblico mentre la giornata si è conclusa con una masterclass di degustazione guidata da Fausto Borella. Per oggi, in programma l’appuntamento con lo chef Fabrizio Girasoli, un intervento sull’evoluzione dell’olio in cucina, e il sommelier Leonardo Taddei, che esplorerà l’abbinamento tra olio e Pinot Nero.

Il gran finale è stato affidato agli chef Daniele e Andrea Zazzeri, protagonisti dello showcooking "L’olio extravergine: il filo conduttore tra generazioni di grandi cuochi toscani", e a Giorgione, noto volto televisivo, che ha presentato "Dall’orto alla tavola: le Brassiche all’olio extravergine". L’evento, è stato realizzato con il supporto di Grand Universe Lucca & Residences (Marriott Bonvoy), Shaner Hotel Group e con la Penn State University School of Hospitality Management, che punta a consolidare Lucca come Capitale dell’Extravergine attraverso due progetti chiave, la "Carta dell’Olio", che raccoglierà le migliori etichette nei ristoranti della provincia.

Rebecca Graziano